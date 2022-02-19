台灣最強Outlet是哪間？ 網一致推「這裡」：交通方便又好買

近年來台灣有許多購物中心盛大開幕，坐擁廣闊的空間和琳琅滿目的精品，再加上較為便宜的商品價格以及複合式的餐飲育樂服務，是許多人逛街、殺時間的新選擇。日前一名網友在「Dcard」列舉多家Outlet特色，詢問大家：「台灣最強Outlet是哪間？」引起網友熱烈討論。

林口三井Outlet

原PO分析，林口三井號稱北部最大，除了精品、運動用品、平價品牌，還有電影院、書店、遊戲中心，不過有網友認為它「每間店普遍都太小，能容納的商品很少，林口人都只是去三井吃飯而已」、「三井賣的東西不一定比較便宜」、「超小根本就百貨公司」。

華泰名品城

位於捷運站附近的華泰名品城交通方便，是不想開車族群的首選，再加上時常更換網美打卡布景，也吸引很多愛拍照的購物者。有網友認為，華泰地大、種類多、折扣多、交通方便，是最好逛的商場，「都逛過，華泰大勝，真的不用比」、「運動鞋都會去那邊買」、「目前買最爽是華泰」。

華泰名品城是多數網友推薦的Outlet。記者林海／攝影

台中三井Outlet

原PO認為台中三井主打海港風和網美摩天輪，但並不推薦購物，也有網友認同表示，「台中三井真的不怎麼便宜，吃的東西也不知道在貴幾點的」，不過有網友欣賞它的「空間配置」，覺得逛起來很舒適，「唯一美中不足就是沒電影院」。

原PO認為台中三井outlet最大特色是摩天輪和彩色貨櫃，吸引眾多網美朝聖。記者游振昇/攝影

麗寶Outlet

原PO提到，麗寶有漂亮的星巴克鐘樓，而且「商場內部很寬敞，外部動線規劃也不錯」，但也有人批評，「麗寶是難逛又難吃，只剩下鐘樓可以拍照」、「反正動線最爛一定是麗寶」、「麗寶美食街真的超廢」、「去了四次沒買過東西」。

義大世界購物廣場

義大Outlet緊鄰遊樂園和飯店，有網友認為除位置偏僻以外，是很棒的購物選擇，「逛街又能玩還有住宿，北部親戚來都至少待一天」、「義大好大，逛不完，而且還會迷路」。但也有網友不推薦，「唯一覺得便宜一點的只有裡面Nike的零碼，便宜一點點」、「要逛一律建議去漢神」、「義大不推，動線不佳」。

除了上述Outlet，台南也有即將開幕的三井Outlet，但眾多網友認為，台灣的Outlet普遍偏貴，「別的國家Outlet折扣或活動都是折扣打到骨折，國內是買下去，回家被爸媽打到骨折」、「貴成那樣也敢叫Outlet」、「台灣Outlet貴的跟什麼一樣，別買」、「台灣Outlet就是過季百貨公司，商品過季賣不好，就拿去那邊賣，然後小小打個幾折」。