炸韓國年糕險「燒掉廚房」 她急問：哪裡出問題？

韓式炸年糕受到不少饕客喜愛，但其實炸年糕有很多撇步，直接炸非常危險，一不小心被油噴到後果不堪設想。日前一位媽媽為了幫女兒炸年糕，差點「把廚房燒掉」，她上網求救「哪個環節出問題？」網友曝炸年糕重點在於「溫度不能過高，炸的時間不能過長」。

一名媽媽在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」指出，「各位有炸韓式年糕的經驗？」她疑惑，為何幫女兒炸年糕會爆炸，還「差點把廚房燒掉」，她詢問網友是哪個環節出了問題？是不適合炸，還是品牌問題？

對此，有許多網友表示，年糕不能炸太久，而且溫度不宜過高，因為年糕含有水分，可能炸了容易爆開，還會亂噴一通，許多人建議原PO「年糕不能炸太久，差不多一分鐘就可以了，油溫差不多180度左右」、「放大概高度2公分的油去煎炸，記得要一直邊翻面，大概中小火，煎起來一樣脆脆很好吃唷，再裹上自己調的醬汁，煮成辣炒年糕超好吃」、「年糕含有水份是不能炸的，像一般市售湯圓也不能炸，會亂噴一通，非常危險！如果真的要炸，可以買專賣炸物專用的小湯圓」。