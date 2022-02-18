好市多飲料有效期限多了「+S」符號 內行人解答：避免浪費

不少人買東西都會特別注意有效日期，避免買到過期商品，但一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，她在飲料瓶蓋上發現有效日期印有「+S」符號，不知道這是什麼意思，不少人解釋沒有標註明確日期的話，期限就是當月的最後一天。

原PO日前從好市多買了飲料回家，她卻發現瓶蓋上的有效期限印著「2022年02月+S」，她不懂是什麼意思，於是上網尋求鄉民解答，「請問各位大大這是過期了嗎？上面的有效期限有點看不懂，+S到底是到2月幾號？」

內行人紛紛提出解釋「通常只有標月份賞味期都到月底」、「應該是指當月底二月底」、「沒寫日期就是當月最後一日」、「很多都不寫幾號了，是避免食物浪費，總之3月後聞一下味道，沒壞就繼續用」、「到月底，沒有標示日期的都是當月最後一天」、「一般只寫到月份的，就是到當月底，不過其實那個只是Best before，如果沒壞還是能用啦」。

根據《食品安全衛生管理法施行細則》第13條規定，有效日期之標示應印刷於容器或外包裝之上，並依習慣能辨明之方式標明年月日。但保存期限在三個月以上者，其有效日期得僅標明年月，並以當月之末日為終止日。