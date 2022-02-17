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金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

麥當勞自助點餐機驚見隱藏版飲料 他一喝讚口感：超級值得點

聯合新聞網 / 綜合報導
網友大讚麥當勞隱藏版飲料值得買。報系資料照／記者曾原信攝影
網友大讚麥當勞隱藏版飲料值得買。報系資料照／記者曾原信攝影

麥當勞有隱藏版飲料？日前有網友在Dcard分享，自己在操作自助點餐機時，因爲已經喝過柳橙汁，於是改點另一款台灣鮮榨柳丁汁時，「跟另一款柳橙汁真的完全不一樣」，推薦大家之後可以嘗試。

原PO描述，原本看到瓶裝台灣鮮榨柳丁汁以為會很普通，結果口感跟鮮榨相同，不僅吃得到果肉，果香也是真的柳丁味而非人工香精，且從名稱判斷應是採用台灣的柳丁，直呼「如果對果汁或柳丁有趣，這個隱藏版蠻值得點的」。

被網友大讚的麥當勞台灣鮮榨柳丁汁。圖擷自Dcard
被網友大讚的麥當勞台灣鮮榨柳丁汁。圖擷自Dcard

文章底下有網友表示自己試喝的感想，「新版的好喝，超讚」；也有人笑說「看到鮮榨我還以為是店員在後面榨，想說店員又更忙了」、「我是蠻想看店員現榨的」，還有人搞笑「什麼，不是店員現榨！？麥當勞不是連雞都養在倉庫，等到客人點餐才現殺的嗎？」

內行人則指出，「這上市一陣子了，有時候店員會推薦，沒有的話也可以自己跟店員說要換成鮮榨的」、「這種瓶裝就是鮮榨之後高壓殺菌保鮮，算是在方便跟好喝之間有個平衡的解法吧」、「現榨的不確定因素太多，除了人力成本，還有衛生疑慮」。

Dcard 麥當勞

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