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她批好市多泰奶冰沙「甜到以為喝糖漿」 網駁：秒蛀牙才道地

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為好市多的泰奶冰沙太甜，大批「以為在喝糖漿」。圖擷自臉書
網友認為好市多的泰奶冰沙太甜，大批「以為在喝糖漿」。圖擷自臉書

泰式奶茶味道濃郁，與台灣奶茶風味迥異，再加上泰奶顏色偏橘紅色，讓部分台灣人望之卻步。不過，其獨特的泰國茶香，搭配溫潤順口的煉乳調味，獨特的異國風味是許多螞蟻人必喝的夏日飲品。

近期美式賣場好市多推出新品「泰式奶茶冰沙」，一名女網友在嘗鮮後表示，無法欣賞這款冰沙的口感及風味，在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨：「甜到我以為在喝糖漿」，大批「雷爆」，讓許多網友議論紛紛。

許多泰奶愛好者表示，正宗泰奶加了大量煉乳調味，本來就是以「甜到死掉」為其特色，就連口味偏甜的台南人也可能受不了，「原本以為台南飲料是全糖，喝了正泰奶之後才知道台南飲料的甜度應該是微糖而已」、「泰國本來就比台南人還吃更甜」、「泰奶就是要甜到眼睛瞎掉」、「泰奶就是這樣，正常的，越南咖啡也差不多」。

曾經到泰國旅遊的網友分享，泰國當地的泰奶會先在杯子裡裝滿碎冰，再加入紅茶和煉乳，「放到冰融化完，大概是台灣手搖的正常甜。」也有人分享，「在泰國當地喝到的時候簡直會秒蛀牙」、「曾經喝過真正的泰奶，沒有什麼調成台灣人口味的那種，真的是超甜，但是超好喝」。

有些網友建議原PO，泰國口味對台灣人來說真的會過甜，需要自己調配甜味，「回去再加一大杯冰塊才會甜度剛剛好啦」、「其實可以自己煮，依照自己的喜好去調甜度」、「我是買泰國茶葉回家煮，加煉乳」、「非常甜，建議稀釋成一大壺」。

許多網友認為泰奶本來就甜，台灣人若無法接受，可以自己加水、冰塊調味。圖擷自好市多論壇
許多網友認為泰奶本來就甜，台灣人若無法接受，可以自己加水、冰塊調味。圖擷自好市多論壇

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