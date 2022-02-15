快訊

局勢降溫？俄國防部：部分派駐烏克蘭邊界軍隊開始返回駐地

警官人事大風吹？70人調動名單曝光 18日交接到任

全聯公仔遭酸「負責醜聯盟」 網友異想天開賦予新生命

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯公仔醜出新境界，網友苦中作樂舉辦最醜公仔比賽。圖擷自Facebook
全聯公仔醜出新境界，網友苦中作樂舉辦最醜公仔比賽。圖擷自Facebook

全聯日前砸下2億元推出正版漫威公仔，但粗糙的做工負評如潮，慘遭戲稱「負責醜聯盟」，網友為了不拿到公仔，異想天開想出最新結帳方法，也有網友大開公仔玩笑，舉辦最醜公仔大賽，或是尋找公仔新用途。

全聯一擲千金推出正版漫威吸盤公仔，消費滿400元即送一隻，吸引民眾注意，然而陸續有消費者狂酸，他們拆開盒子後就只發現眼歪嘴斜、外型醜陋的公仔，完全不符期待。近日，有網友在「爆廢公社」分享，他為了躲避「可怕的事情發生」，在全聯將總計413元的商品分兩次結帳，底下網友立刻意會到原PO所指之事，「最新結帳方法？躲公仔結帳法」、「剛剛不小心買了580給了我一個，我不敢開」、「這樣真的直接逃過一劫」。

更有網友在「我愛全聯—好物老實說」社團中，舉辦全聯漫威醜公仔大賽，引來熱烈響應，紛紛貼上自己拿到的公仔，「應該沒人比我的威吧！特殊款」、「我家的也很慘，不但眼妝沒好好畫，連口紅都抹到下巴了⋯⋯臉上也有黑漬，感覺剛自己修完車回來！」、「我現在很擔心買超過400元了⋯⋯」

其餘網友則花招百出拯救公仔，例如重新為公仔塗料上色，或是當作防撞門擋、手機架等，「原來我們完全誤會全聯了⋯⋯這是要給我們DIY的呀」、「好好笑，原來使用方式是這樣啊」、「生命總會找到出路」。

有網友發揮專長，替公仔重新塗料上色。圖擷自Facebook
有網友發揮專長，替公仔重新塗料上色。圖擷自Facebook

對此，全聯回應由於內部細節多，工廠製作多少有瑕疵品，消費者若不滿意，可洽客服專線更新，或是結帳時表明不需要公仔。

網友善用資源，想出公仔可用作防撞門擋。圖擷自Facebook
網友善用資源，想出公仔可用作防撞門擋。圖擷自Facebook

全聯

延伸閱讀

HTC官網手機剩「福利品」可買？ 網友不意外：元宇宙才有搞頭

根本整人玩具！「反人類鍵盤」誕生 鍵入簡單2行字要花6分鐘

「學生別選醫科」 他當外科醫師6年曝辛酸：工程師生活品質遠勝過我

元宵吃「三的倍數顆」開運 二月財運這4個生肖將大發

相關新聞

她見全聯生鮮包裝喊不敢再買了 婆媽笑：這種才好，傻傻的

賣場營業時間較傳統市場長，為趕不及上市場採買的婆媽提供更多購物便利性。一位女網友到全聯採買生鮮，發現包裝和和傳統真空包裝法不太一樣，像在食材貼上「熱縮膜」，讓她直言「不敢買」。貼文一出，網友笑「這種才好，傻傻的」。

使用超商「1隱藏功能」可抵購物金 網嘆：現在才知虧大了

台灣超商密度高、服務越來越多樣化，為民眾生活提供更多便利。一位網友分享一項超商的隱藏功能，使用後還能免費兌換商品，貼文一出令許多人扼腕直嘆「虧大了」。

全聯公仔遭酸「負責醜聯盟」 網友異想天開賦予新生命

全聯日前砸下2億元推出正版漫威公仔，但粗糙的做工負評如潮，慘遭戲稱「負責醜聯盟」，網友為了不拿到公仔，異想天開想出最新結帳方法，也有網友大開公仔玩笑，舉辦最醜公仔大賽，或是尋找公仔新用途。

好市多哪來「拜拜用三層肉」 她買蜜汁叉燒肉哄得婆婆甜滋滋

媳關係靠撒嬌維繫！一名女網友發文表示，自己在逛好市多時，突然被婆婆吩咐買拜拜用的三層肉，讓她不知所措，只好順手拿了一盒蜜汁燒肉，並靠著甜言蜜語「這叉燒肉跟金條很像耶，而且有蜜汁甜甜的，神明會高興啦」，成功擄獲婆婆的心，用台語笑回：「好啦，撒嬌寶！」

好市多提拉米蘇不知該如何動刀？ 網推這招可以「完整取出」

好市多的冷凍提拉米蘇廣受「螞蟻人」歡迎，但美式賣場的大份量，卻讓網友不知如何下手。日前一名網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」PO出自己購買的提拉米蘇，苦惱地詢問其他網友：「該怎麼吃？」

他為全聯福袋6點排隊 疑惑怎沒人來：難道這間沒賣？

賣場全聯福利中心推出2022年新春福袋，這次開放「實體門市與線上APP」一起購買，今年福袋有3種，分別是200元的「福利熊虎年生肖福袋」、1400元「Ed Hardy福箱」與1600元「柳宗理福鍋」，最大獎則為「價值369萬的Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」兩台保時捷，許多民眾為了最大獎，紛紛早起排隊，今（1日）一名網友好奇問「大家都幾點出門排隊？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。