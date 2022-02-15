全聯公仔遭酸「負責醜聯盟」 網友異想天開賦予新生命

全聯日前砸下2億元推出正版漫威公仔，但粗糙的做工負評如潮，慘遭戲稱「負責醜聯盟」，網友為了不拿到公仔，異想天開想出最新結帳方法，也有網友大開公仔玩笑，舉辦最醜公仔大賽，或是尋找公仔新用途。

全聯一擲千金推出正版漫威吸盤公仔，消費滿400元即送一隻，吸引民眾注意，然而陸續有消費者狂酸，他們拆開盒子後就只發現眼歪嘴斜、外型醜陋的公仔，完全不符期待。近日，有網友在「爆廢公社」分享，他為了躲避「可怕的事情發生」，在全聯將總計413元的商品分兩次結帳，底下網友立刻意會到原PO所指之事，「最新結帳方法？躲公仔結帳法」、「剛剛不小心買了580給了我一個，我不敢開」、「這樣真的直接逃過一劫」。

更有網友在「我愛全聯—好物老實說」社團中，舉辦全聯漫威醜公仔大賽，引來熱烈響應，紛紛貼上自己拿到的公仔，「應該沒人比我的威吧！特殊款」、「我家的也很慘，不但眼妝沒好好畫，連口紅都抹到下巴了⋯⋯臉上也有黑漬，感覺剛自己修完車回來！」、「我現在很擔心買超過400元了⋯⋯」

其餘網友則花招百出拯救公仔，例如重新為公仔塗料上色，或是當作防撞門擋、手機架等，「原來我們完全誤會全聯了⋯⋯這是要給我們DIY的呀」、「好好笑，原來使用方式是這樣啊」、「生命總會找到出路」。

有網友發揮專長，替公仔重新塗料上色。圖擷自 Facebook

對此，全聯回應由於內部細節多，工廠製作多少有瑕疵品，消費者若不滿意，可洽客服專線更新，或是結帳時表明不需要公仔。