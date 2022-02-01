他為全聯福袋6點排隊 疑惑怎沒人來：難道這間沒賣？

賣場全聯福利中心推出2022年新春福袋，這次開放「實體門市與線上APP」一起購買，今年福袋有3種，分別是200元的「福利熊虎年生肖福袋」、1400元「Ed Hardy福箱」與1600元「柳宗理福鍋」，最大獎則為「價值369萬的Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」兩台保時捷，許多民眾為了最大獎，紛紛早起排隊，今（1日）一名網友好奇問「大家都幾點出門排隊？」

一名網友在PTT幽默表示「全聯可以不要這樣洗腦媽媽層級嗎？我沒排過福袋，第一次排隊是因為我媽說，她要今年的虎年行李箱，然後我已經在全聯了」，但他疑惑「已經快7點了，家裡附近的全聯卻一個人都沒有」，讓他擔心「難道是我這邊的全聯沒有賣福袋？連個告示牌都沒有看到」，他好奇「排隊買行李箱的人，都幾點出門？」他透露自己6點就抵達。

後來原PO持續更新，指出店家到了7點開燈，陸續有人來排福袋，到了8點總共有3個人排隊，等到9點共排了10個人，店員推銷大家買福袋，許多人看熱鬧才開始排隊，原PO還拿到「1號」號碼牌。

對此，網友指出「其實要看這家全聯的生意如何，熱門店可能10點前就賣完，鳥店可能過中午都還有貨」，也有網友分享，現在買氣不如以往「七點還不到十位。熱度減少很多」、「真的熱度減少，畢竟會來排的就一部人而已吧」、「沒人+1，幫媽媽排+1」、「行李箱根本不用排」，但也有人表示「我這裡全聯一堆人」、「鄉下的全聯爆滿」。