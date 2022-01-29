孩童在好市多玩不顧防疫？ 網友直呼「母湯」

美式賣場好市多物美價廉，是許多消費者愛逛的賣場之一，尤其是商品可以試吃、試用與退貨，讓買家十分方便，但日前有網友指出，他在店內目擊「大人不管孩童，讓小孩把店內熱門商品大熊熊（Costco 53” Plush Teddy Bear）直接壓在地上玩」，想到最近本土疫情持續升溫，讓網友直呼「母湯」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指出昨（27日）在好市多裡，他看到有3位孩童把一隻大熊熊壓在地上摩擦，還滾來滾去的玩這隻熊熊，當時原PO以為這隻玩偶熊是他們買的，沒想到後續十分令人傻眼，家長不但沒有制止孩童，還只讓他們玩完就放回去，最後原PO看了直呼「傻眼」。

貼文曝光後，引發廣泛討論，不少人批評「家庭教育真的很重要」、「這孩子的未來令人堪憂」、「真的超沒品」，但也有人指出「在疫情期間這樣真的母湯」，怕會有傳播的風險。