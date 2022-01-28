超商便當159元太貴？ 網友點1關鍵：會買的人還是會買

台灣超商密度高隨處可見，不僅24小時全年無休，販售的商品更是琳瑯滿目，已成為民眾生活中不可或缺的重要角色。有網友日前在超商看到架上的便當價格竟然高達159元，讓他大吃一驚，直呼這麼貴到底都是誰在買？

原PO在PTT發文表示，日前中午到超商買咖啡，撇見鮮食櫃上放了一款微波便當，而其售價竟然要價159元，他說這款便當份量不多，賣相也沒有很好，賣這麼貴真的有人會去吃嗎，「吃的起的少說月薪十萬起跳吧，這個價格都可以買兩個排骨便當了」。

不少人看了完全沒興趣，「吃得起的也不會買吧，又不是盤子」、「我寧願花2990吃現烤的，也不要花299微波的」、「最近還有出一個299的，有夠盤」、「都坐等即期折扣」、「等65折買啊」。

還有網友認為「方便」才是購買關鍵，「半夜肚子餓沒東西吃的人才會買吧」、「看多想吃，方便還是有吸引力的」、「我啊，想吃就吃，你有差那幾十塊？」、「竹科人買啊…比附近便宜又好吃」、「我隨便一餐都兩百起跳」、「收入是你兩倍以上的人呀，台北高薪但沒時間的人很多」。