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好市多回饋金「隱藏版用法」不小心流出！ 老會員也愣住

聯合新聞網 / 綜合報導
COSTCO（好市多）。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
COSTCO（好市多）。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

過年到了，去大賣場採買年貨是不少民眾的必備行程，而美式賣場好市多擁有許多商品選擇，也成了大家逛街的好去處。近日，則有民眾po出他的好市多黑鑽卡回饋金，結果「隱藏版」用法一不小心連帶曝光，引發不少會員驚呼「我也要」。

這名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》詢問，收到了4233元的2%消費回饋金，不曉得可以續3000元的會員年費嗎？還是只能用這錢拿來買東西，他並表示，自己是首次續黑卡。

底下則釣出資深會員留言表示，可以續會費，4233元的金額，只要當次消費買超過1233元，結帳時跟櫃檯說要一起續黑鑽年費，等於是要一次用掉，會費+購物要超過或等於這個金額。

也有其他人誤以為該回饋金只能用來買東西，「原來還可以續會員」、「當這麼久的會員都不知道」、「信上面有寫哦，是可以的」，還有其他老會員表示，「我也是問了店員才知道」、「不早點說。」

另外，還有人分享其自身例子，「我今年也是黑鑽卡回饋金快5000元，但我全部拿來消費抵掉」，原因是如果要使用回饋金繳黑鑽卡年費，就必須先取消每年自動續卡的條約，有點麻煩。

網友解釋，通常黑鑽卡年度清點回饋金，都在黑鑽卡到期的前三個月清算及給予回饋金，例如：「我回饋金是2021.12給予，黑鑽卡到期是2022.03，所以根本還很久才需要續約，乾脆直接抵消費最方便，走進好市多隨便消費就超過5000元了。」

根據好市多網站的會員權益條款，確實有提及「可使用該2%回饋券繳付會員續約年費」，而2%消費回饋金也是在會員卡到期月份前兩個月核發給好市多黑鑽卡主卡會員。

網友詢問好市多的2%消費回饋金是否可以用來續繳會員年費。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
網友詢問好市多的2%消費回饋金是否可以用來續繳會員年費。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

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