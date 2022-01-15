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魷魚飯糰「好沙」？ 她求解取名原因 網曝：看下面

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「好沙的魷魚」是什麼意思？網友解答「是沙茶」。圖擷自Dcard
網友好奇「好沙的魷魚」是什麼意思？網友解答「是沙茶」。圖擷自Dcard

為了吸引消費者購買商品，業者會在商品名稱花心思，取一個創意商品名增加購買意願，日前一名網友到超商時，發現架上販售一名為「好沙的魷魚」，讓她疑惑「好沙到底是什麼？」網友解答「秘密藏在這行字」。

一名網友在Dcard發文表示，她看到一款三角飯糰寫著「好沙的魷魚」，有人說「沙」代表沙茶醬，也有人認為是「沙拉」，還有人覺得「三角形圖案，代表魷魚遊戲的內容」，讓她不禁好奇「好沙」的意思是什麼？是因為「吃起來沙沙的嗎？」

對此，網友秒答「關鍵在中文字的下方，英文寫著shacha squid」，代表沙茶魷魚口味，有人指出「這和很多飲料店菜單取一些很酷的中文名一樣」，還有網友分享「如果喜歡吃沙茶的話，會覺得很好吃」、「聽說微波更好吃，沒微波魷魚有點硬」。

還有人笑稱，「好沙」的意思是「魷魚撈上來全身都沙，沒有洗就做成飯糰」、「就是裡面有沙子的魷魚」、「鯊魚的意思」。

魷魚遊戲 超商

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