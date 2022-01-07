好市多咖啡杯蓋設計超貼心 他大讚：騎車回家也不會溢出來

咖啡商機龐大，不僅咖啡店、超商可買到現泡咖啡，超市、賣場也加入行列，一名網友到知名美式大賣場好市多（Costco）買熱咖啡，意外發現杯蓋上的特殊設計，就算騎車回家也不會溢出來，讓他大讚超貼心，貼文也引起不少人共鳴。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文寫道，他每次到好市多一定都會買杯拿鐵或美式咖啡，通常都是買冷的，但日前因為天氣比較冷便改喝熱的，結果意外發現杯蓋上做了一個掀蓋式的杯塞，讓他即使騎車回家，咖啡也沒有溢出來，貼心的設計讓原PO大讚「雖然冷掉了，CP值還是很高」。

不少人對好市多咖啡杯蓋設計非常讚賞，「這設計真的非常棒」、「這設計真的很貼心，而且蓋子很容易打開跟蓋上，不怕喝到一半接觸外面不知名的空氣」、「這熱杯蓋跟杯子很好用，可是都找不到外面有賣一樣的，不知道是哪間廠商做的」、「他們杯蓋設計的很棒」。

還有網友大讚搭配咖啡所送的蛋糕很好吃，「咖啡不貴，還又送蛋糕，真的是很高CP值」、「我也是為了檸檬磅蛋糕而買咖啡」、「我覺得好市多咖啡便宜又好喝，還送一塊蛋糕，超划算」、「為檸檬蛋糕買咖啡+1」、「喝咖啡配蛋糕真的CP值很高呢，尤其是蛋糕很好吃」。