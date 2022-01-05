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他逛IKEA以為賣「防爆拆彈服」 眾人推：冬天非常需要這一件

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在IKEA看到一件造型奇特的服裝，真實用途曝光讓不少人直呼想買。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名網友在IKEA看到一件造型奇特的服裝，真實用途曝光讓不少人直呼想買。 圖／翻攝自「爆廢公社」

許多人冬天窩在家裡都會包得緊緊的，除了衣服外，還會裹著毛毯、棉被等物來取暖，一名網友昨（4）日去逛IKEA時，竟發現一件造型相當特殊的服飾，他還開玩笑地說很像「防爆拆彈服」，照片讓不少人看了笑翻，還有網友也想買一件在家裡穿著耍廢。

從這名網友在「爆廢公社」貼出的照片看到，這套奇特的服飾造型類似睡袋，顏色是墨綠色，還有袖子可以讓手臂穿過，前面的網狀口袋還能放零食、遙控器等物，讓原PO笑說「逛IKEA想說怎麼會賣防爆拆彈服，結果是居家耍廢服」。

原來這是IKEA在去年（2021）推出的「FÄLTMAL可穿式靠枕」，正常收起來的狀態下是顆靠枕，但將拉鍊拉開攤開後，就變成可穿的一件式居家服，長度可達190公分，不僅防水又保暖，售價也只要1299元，CP值相當高，讓不少網友看了眼睛為之一亮。

照片一出笑翻眾人，「居家耍廢服」、「廢出新高度」、「出去流浪時可能會用到」、「好適合帶去露營」、「有這一件，躲在山上沒人找得到」、「好適合追劇人生」、「這個讚！追劇3餐不求人」、「我以為是某蠻族的酋長袍」、「好像沙包袋…就想問問這個要花多少錢？」

還有人看了很想要買一件在家裡耍廢，「適合宅女我」、「這個完全適合我先生！買！當新年禮物」、「我是不是該買一件？」、「看來過年期間需要來一件」、「這根本為我量身打造」、「我有買，大推～這真的超暖，蓋被子用手機就不怕雙手露在外面」。

IKEA

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