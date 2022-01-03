這麼準？他花1千買超商福袋 開箱5包內容物全部一樣

歲末年終不少店家推出「福袋」回饋消費者，有網友在便利商店購買福袋，想不到買了五包，五包內容物竟一模一樣，他表示，官網公佈有12種組合，花了1000元買五包，卻只買到一種福袋，直呼「心情很糟糕，完全沒有開福袋的感覺」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他日前在台南某超商預定五包福袋，由於官網上有列出12種組合，也強調可以指定購買，因此他抱著期待去領貨，本想買個五福臨門，結果越開箱越難過，竟然五包福袋內容物都一模一樣，讓他相當傻眼。

該網友表示，他是在LINE上預購五包福袋，店員直接從倉庫拿出福袋，因此消費者無法自選，他在網上看到的資訊標明可以「自選福袋」，但是今年拿到的不只無法選擇，甚至拿到五包一樣的福袋，直呼「心裡沒有驚喜的感覺，是驚嚇！」

許多網友也有類似情況，有網友留言「之間買三個，也是兩個一模一樣」、「我買兩包也拿到一樣的，而且袋子上沒編號」、「他們現在一整箱的都是一模一樣的，怕這樣我都不敢買同一箱，分開在不同的分店購買，結果還是會買到一模一樣的」、「超商表示：感謝幫忙清庫存」。

PO文網友事後補充表示，他已與超商店長聯繫，店長願意讓他們更換其中三包，這三包損失由店長自行吸收，也強調會對店員再教育，避免類似情形發生。