快訊

女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

蔡總統和高官搭專機輔選林靜儀 顏寬恒問：誰付錢？

這麼準？他花1千買超商福袋 開箱5包內容物全部一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買到五包一模一樣的超商福袋。圖／取自臉書
網友買到五包一模一樣的超商福袋。圖／取自臉書

歲末年終不少店家推出「福袋」回饋消費者，有網友在便利商店購買福袋，想不到買了五包，五包內容物竟一模一樣，他表示，官網公佈有12種組合，花了1000元買五包，卻只買到一種福袋，直呼「心情很糟糕，完全沒有開福袋的感覺」。

有網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，他日前在台南某超商預定五包福袋，由於官網上有列出12種組合，也強調可以指定購買，因此他抱著期待去領貨，本想買個五福臨門，結果越開箱越難過，竟然五包福袋內容物都一模一樣，讓他相當傻眼。

該網友表示，他是在LINE上預購五包福袋，店員直接從倉庫拿出福袋，因此消費者無法自選，他在網上看到的資訊標明可以「自選福袋」，但是今年拿到的不只無法選擇，甚至拿到五包一樣的福袋，直呼「心裡沒有驚喜的感覺，是驚嚇！」

許多網友也有類似情況，有網友留言「之間買三個，也是兩個一模一樣」、「我買兩包也拿到一樣的，而且袋子上沒編號」、「他們現在一整箱的都是一模一樣的，怕這樣我都不敢買同一箱，分開在不同的分店購買，結果還是會買到一模一樣的」、「超商表示：感謝幫忙清庫存」。

PO文網友事後補充表示，他已與超商店長聯繫，店長願意讓他們更換其中三包，這三包損失由店長自行吸收，也強調會對店員再教育，避免類似情形發生。

福袋 超商 便利商店 爆怨公社

延伸閱讀

跨年夜訂1399吃到飽餐廳「全都高麗菜」 他怨：像難民！

他認為「自己煮」較划算 內行人曝1缺點「成本太高」

女友堅持不買3980元外套不走 他轉頭離開還接到店家電話氣炸

開箱影片／不可以色色！OPPO Find X3 Pro顯微鏡頭細節驚人 開起高效能1天要4充？

相關新聞

這麼準？他花1千買超商福袋 開箱5包內容物全部一樣

歲末年終不少店家推出「福袋」回饋消費者，有網友在便利商店購買福袋，想不到買了五包，五包內容物竟一模一樣，他表示，官網公佈有12種組合，花了1000元買五包，卻只買到一種福袋，直呼「心情很糟糕，完全沒有開福袋的感覺」。

花椰菜梗常被嫌棄 她做成這道料理大讚：才50元超便宜

綠花椰菜含有豐富的維生素C和膳食纖維，更具強效抗癌性能的多種營養成分，因此身受不少人喜愛，不過綠花椰菜的菜心（梗）卻常被人丟棄。一名女網友在臉書PO文表示自己喜歡綠花椰菜的菜心，不僅便宜又好吃，貼文引來不少人的共鳴，還有老饕分享獨特的料理做法。

一進好市多「9張小朋友」消失！ 她買完呆愣：我怎麼回家的？

好市多販售琳瑯滿目的商品，常常有優惠折扣與大份量食物，吸引許多顧客上門。日前一位網友勸大家「真的不能進去」，因為「一進去9個小朋友不見」，只見地上擺滿各式食材、麵包、餅乾，不見的小朋友原來是「千元鈔」，底下不少網友表示「認同」。

馬鈴薯切開見黑圈環繞 他嚇問「能吃嗎」引網歪樓：好市多也賣水晶洞？

物價攀升，不少人喜歡到大賣場買食材回家自理，有民眾買了馬鈴薯回家切開後，卻發現剖面上環繞一圈黑色紋路，緊張發文詢問是否還可食用，不料網友瘋狂歪樓，大讚這顆「玉石」相當漂亮，恭喜他「賭石成功」，讓原PO哭笑不得。

超商福袋「超值商品」開箱！內行曝1挑選秘訣 網：照做後賺到

新的一年即將到來，各大百貨、品牌和便利超商都紛紛推出精選福袋，搶佔春節商機。其中，近日不少民眾陸續開箱分享超商福袋的內容物，除了常見的零食餅乾和飲品外，有些幸運兒還抽中了袋子、抵用券、聯名周邊、杯碗等實用商品。對此，有網友就分享一招保證抽中超值商品的「挑選秘訣」，話題引發討論。

關東煮內出現「白色棉花糖」？網友揭曉真名：去日本必吃

受疫情影響，民眾外出的意願也大打折扣，即食料理包也成為用餐的不二選擇，且款式、口味百百種，讓你在家也能吃遍山珍海味。日前，一名網友到好市多買了一款關東煮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。