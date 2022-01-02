一進好市多「9張小朋友」消失！ 她買完呆愣：我怎麼回家的？

好市多販售琳瑯滿目的商品，常常有優惠折扣與大份量食物，吸引許多顧客上門。日前一位網友勸大家「真的不能進去」，因為「一進去9個小朋友不見」，只見地上擺滿各式食材、麵包、餅乾，不見的小朋友原來是「千元鈔」，底下不少網友表示「認同」。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，「好市多真不能進去，一個不小心，我家9個小朋友就不見了，重點是我也不知道自己的機車是如何騎回家的」，只見原PO貼出的照片，有壽司、鮭魚、火鍋、麵包、泡麵以及超多零食，從桌上堆放到地上，整個空間都放滿好市多商品。

底下有不少網友認同，點頭回應「昨天也失心瘋買了一堆，結帳時看到金額傻眼，也是將近9個小朋友」、「每次帶好市多的購物袋去，回到家時也是很佩服自己到底怎麼騎回家的，後來都不敢再帶購物袋去了，以兩手拿得完為主」、「進去不可能空車出來」、「隨隨便便、沒挑什麼都超過6個小朋友」、「我一進去沒有消失20個小朋友出不來」、「我最快紀錄是30分鐘5張」。

還有人大讚「機車真是太強了」、「你好厲害，用機車載回來，壽司沒變形」、「太狂了」、「你騎機車可以載這麼多，真是太厲害了」。