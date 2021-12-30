快訊

元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他推好市多1美食「吃到鍋底朝天」 網讚划算又美味：天冷必買

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）受到許多消費者喜愛。 圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多（Costco）受到許多消費者喜愛。 圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）以販售項目多元、價格實惠為特色，吸引許多消費者支持，不少熱賣商品也經常成為焦點話題，掀起搶購浪潮。近日有民眾就分享，他在好市多買了一款「東北酸白菜鍋」，買回家吃時除了相當美味之外，他也驚覺份量比以前多了不少，不禁讚嘆連連。料滿滿的火鍋實拍照曝光後，意外引來許多網友湧入討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他已經好一陣子沒有買過好市多販賣的冷藏火鍋，日前逛賣場時偶然經過，便買了一盒回家和家人享用。沒想到，回家放進之前習慣使用的鍋子，卻完全裝不下這次的份量，換了更大的湯鍋後，也是只放了白菜就幾乎全滿，好不容易才將剩下的配料小心翼翼地舖在上方。

味道方面，原PO形容，用大量白菜、酸菜包配上蛤蜊跟肉片烹煮過後的湯頭，嚐起來有著微微的酸與肉片的甜，適合配著白飯一起入口，大讚道「是目前我吃過的火鍋中，唯一會吃到鍋底朝天、一點湯汁都不會剩下的」，再加上實在的份量，讓一家三口暖呼呼地飽餐一頓後，竟還剩下一半吃不完，留著隔天當作早午餐。

原PO貼出當天用餐的火鍋照片。圖擷自facebook
原PO貼出當天用餐的火鍋照片。圖擷自facebook

最後，原PO貼出當天的用餐照片，只見透明的大鍋裡裝著滿滿的各種食材，看了令人口水直流。貼文曝光後，網友也紛紛回應「這真的讚」、「大推此鍋」、「天冷的時候必買這鍋」、「不錯吃，尺寸還莫名其妙變大」、「這個很值得買，全家都覺得好吃」、「我家二大三小都要二餐才能吃完」、「買過一次，結果吃了四天才吃完」。

還有內行網友透露，如果覺得湯頭好喝，但擔心食材太多或不滿意配料，可以直接購買好市多販賣的同口味「東北酸白菜」，只要自行拿捏加水比例，並加入自己喜愛的火鍋料，就能煮出最符合自身口味的酸菜火鍋享用。

有網友分享可在好市多購買「東北酸白菜」自行加水烹煮湯頭。圖擷自facebook
有網友分享可在好市多購買「東北酸白菜」自行加水烹煮湯頭。圖擷自facebook

火鍋 好市多 Costco

延伸閱讀

作家勸世文「千萬別幫訂年菜」小媳婦血淚史：從第一道被嫌到最後一道

菜市場一袋糖果秤重要價500元 回家一看竟發現坑人秘密

開福袋搶便宜很划算？ 日媒曝三缺點批「花時間買廢物」

賣場買65吋電視用公車載 網酸：為啥不線上買

相關新聞

去年被代購掃光！ 好市多「卡通拼圖」再次引爆搶購

曾在2018年紅極一時的好市多「卡通迷你拼圖」，當時被家長們搶購一空，在去年（2020年）上市時，有網友發現「代購狂掃貨」，引發民怨怒轟「要限制購買量」。如今（2021年）又重新上市，又引爆家長搶購，有網友日前在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書指出，在好市多又看到卡通拼圖重出江湖，馬上吸引600則留言，許多人在底下報最新進貨狀況。

他推好市多1美食「吃到鍋底朝天」 網讚划算又美味：天冷必買

美式賣場好市多（Costco）以販售項目多元、價格實惠為特色，吸引許多消費者支持，不少熱賣商品也經常成為焦點話題，掀起搶購浪潮。近日有民眾就分享，他在好市多買了一款「東北酸白菜鍋」，買回家吃時除了相當美味之外，他也驚覺份量比以前多了不少，不禁讚嘆連連。料滿滿的火鍋實拍照曝光後，意外引來許多網友湧入討論。

賣場買65吋電視用公車載 網酸：為啥不線上買

都會區雖然大眾交通便利，但市民外出大量採購時，多會選擇開車載物，不過如果購買大型物件，無法塞入自家車就讓人傷腦筋了。有網友在大賣場附近站牌看到有人扶著一台65吋電視等公車，大嘆是不是沒車，「買65吋電視用公車載是不是蠻可憐」？

「最能代表台灣的零食是什麼？」 眾人點名這2種：紅到日本

不論大人或小孩都愛吃零食，而台灣的零食百百款，不論國內或進口，新潮或復古，應有盡有，就有一名網友好奇最能代表台灣的零食什麼？貼文一出，鄉民們的答案五花八門，但多數人點名當中2種是最具代表性，甚至還紅到日本去。

好市多百萬露營車不給參觀了！結帳人員曝有神秘買主2台全包

好市多繼百萬遊艇、金條、重機後，近日又把高達7位數的「露營車界勞斯萊斯」搬進賣場讓人大開眼界。不過展期還沒結束，兩台露營車早已被有錢人下單。更有網友聽到結帳人員透露「兩台車是同一個買家」，讓不少人大嘆「有錢人的煩惱和老百姓不一樣」。

請老公去買豬腳 人妻拿到商品一看傻眼：有點靈魂好嗎？

美式賣場好市多是不少民眾購買食材的來源之一，但賣場商品琳瑯滿目，如果買錯，可能會搞出大烏龍。日前一名人妻指出，先前請老公一個人去好市多採買，要求買「德國豬腳」回來，結果對方卻帶一盒「鹹豬肉」回家，讓原PO傻眼，直呼「你買東西的時候可不可以有點靈魂阿？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。