他推好市多1美食「吃到鍋底朝天」 網讚划算又美味：天冷必買

美式賣場好市多（Costco）以販售項目多元、價格實惠為特色，吸引許多消費者支持，不少熱賣商品也經常成為焦點話題，掀起搶購浪潮。近日有民眾就分享，他在好市多買了一款「東北酸白菜鍋」，買回家吃時除了相當美味之外，他也驚覺份量比以前多了不少，不禁讚嘆連連。料滿滿的火鍋實拍照曝光後，意外引來許多網友湧入討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他已經好一陣子沒有買過好市多販賣的冷藏火鍋，日前逛賣場時偶然經過，便買了一盒回家和家人享用。沒想到，回家放進之前習慣使用的鍋子，卻完全裝不下這次的份量，換了更大的湯鍋後，也是只放了白菜就幾乎全滿，好不容易才將剩下的配料小心翼翼地舖在上方。

味道方面，原PO形容，用大量白菜、酸菜包配上蛤蜊跟肉片烹煮過後的湯頭，嚐起來有著微微的酸與肉片的甜，適合配著白飯一起入口，大讚道「是目前我吃過的火鍋中，唯一會吃到鍋底朝天、一點湯汁都不會剩下的」，再加上實在的份量，讓一家三口暖呼呼地飽餐一頓後，竟還剩下一半吃不完，留著隔天當作早午餐。

原PO貼出當天用餐的火鍋照片。圖擷自 facebook

最後，原PO貼出當天的用餐照片，只見透明的大鍋裡裝著滿滿的各種食材，看了令人口水直流。貼文曝光後，網友也紛紛回應「這真的讚」、「大推此鍋」、「天冷的時候必買這鍋」、「不錯吃，尺寸還莫名其妙變大」、「這個很值得買，全家都覺得好吃」、「我家二大三小都要二餐才能吃完」、「買過一次，結果吃了四天才吃完」。

還有內行網友透露，如果覺得湯頭好喝，但擔心食材太多或不滿意配料，可以直接購買好市多販賣的同口味「東北酸白菜」，只要自行拿捏加水比例，並加入自己喜愛的火鍋料，就能煮出最符合自身口味的酸菜火鍋享用。