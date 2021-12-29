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賣場買65吋電視用公車載 網酸：為啥不線上買

聯合新聞網 / 綜合報導
Costco好市多黑色購物週將於11月22日開跑，每年的大電視優惠都掀起會員搶購熱潮。聯合報系記者黃筱晴／攝影
Costco好市多黑色購物週將於11月22日開跑，每年的大電視優惠都掀起會員搶購熱潮。聯合報系記者黃筱晴／攝影

都會區雖然大眾交通便利，但市民外出大量採購時，多會選擇開車載物，不過如果購買大型物件，無法塞入自家車就讓人傷腦筋了。有網友在大賣場附近站牌看到有人扶著一台65吋電視等公車，大嘆是不是沒車，「買65吋電視用公車載是不是蠻可憐」？

原PO在PTT「問卦」貼文表示自己路過Costco時，看到2人抬著一台65吋電視走出Costco，也沒看到車來接他們。隨後到看他們在Costco附近公車站牌止步等起公車來，原PO想說「買65吋電視用公車載是不是蠻可憐，是不是沒車」？

網友們看完貼文後，紛紛留言回應酸說「勤儉精神你不懂」、「狼宋身體用（人爽身體勇）」，也有網友問說「沒宅配喔」、「很重欸」、「一定是雜牌電視」，更多的網友表示「邏輯怪怪，直接店家買比較安全吧」、「小心碎掉破光光」、「起碼人家住在公車方便的地方嘛」。

有在賣場購買大型物件經驗的網友分享說「還好啊，回家裝完有大螢幕，心裡是滿足」、「我以前還用機車載過，大家都要讓」、「我之前IKEA買床墊，自己坐公車扛回家」、「扛床墊厲害了」。不過，也有網友質疑「Costco服務那麼差哦，居然沒有宅配啊」、「是多便宜，幹麼不用網路訂」、「我記得Costco可以線上購物阿」、「家樂福都有配送的服務了，Costco怎麼沒有」、「宅配要兩千喔，太貴了吧XD，為啥不線上買」。

好市多 Costco

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