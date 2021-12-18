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泡麵牛肉麵口味哪款最頂？ 網友戰翻：這款紅到澳洲

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇泡麵牛肉麵口味哪款最好吃？網友們答案不一，三品牌各有擁護者愛戴。（示意圖）圖片來源／ingimage
一名網友好奇泡麵牛肉麵口味哪款最好吃？網友們答案不一，三品牌各有擁護者愛戴。（示意圖）圖片來源／ingimage

牛肉麵是國民美食，許多國外觀光客來台都指定要享用，連泡麵也推出牛肉麵口味吸引消費者，日前有網友好奇「誰在是調理包牛肉麵的霸主？」要眾網友們票選出最好吃的牛肉麵口味泡麵，沒想到網友答案不一，各種品牌都有擁護者，還有網友透露「滿漢大餐熱銷澳洲的亞洲超市」。

一名網友在PTT發文，要網友們票選列出「誰才是料理包牛肉麵的霸主」他列出三品牌的各種口味，「統一滿漢大餐」的三款牛肉麵口味：蔥燒牛肉麵、珍味牛肉麵、麻辣鍋牛肉麵，「味味一品」三款牛肉麵口味：珍味牛肉麵、皇朝牛筋麵、極品紅燒牛肉麵，以及「一度贊」的四款牛肉麵口味：紅燒牛肉麵、老甕牛肉麵、麻辣牛肉麵、蕃茄牛肉麵。

對此，網友們答案不一，三品牌泡麵牛肉麵口味各有擁護者，有人認為「一度贊」、「一度贊最高」、「一度讚老甕」、「一度贊老甕好吃」、「一度贊紅燒」、「一度贊紅燒沒有之一」、「老甕唯一，麻辣鍋第二」、「滿漢味道變了，現在是老甕第一」。

也有網友大讚「統一蔥燒牛肉麵好吃」、「滿漢比一度贊好吃」、「味味一品最好吃」、「我覺得一度讚現在改良後和滿漢同等級」、「味味一品的珍味最讚」、「味味一品紅燒」、「味味一品紅燒，唯一能吃完的，其他太油」、「滿漢最好吃吧，而且在澳洲的亞洲超市超級熱銷，還附叉子」、「味味原汁珍味牛肉麵」，還有人推薦不在選項行列的「金味王」、「台酒」、「維力」。

泡麵 料理包

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