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好市多「考驗信仰帽T」開賣！ 網笑翻：穿它多拿洋蔥別計較

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾分享美式賣場Costco好市多新上架的「品牌LOGO帽T」，引發熱烈討論。 圖擷自facebook
有民眾分享美式賣場Costco好市多新上架的「品牌LOGO帽T」，引發熱烈討論。 圖擷自facebook

美式賣場Costco好市多主打商品多元、價格實惠，吸引不少消費者成為死忠支持者。而近日有網友發現好市多上架了一款「特殊帽T」，胸口印有鮮明的Costco品牌LOGO，消息曝光立刻引發熱議，不少民眾紛紛笑稱「考驗忠誠度的時候到了」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，有民眾在好市多目擊最新推出的服飾商品，是一款印有Costco經典商標的男生長袖帽T，共有黑、灰、白三個顏色可供選擇，每件售價645元，發文者幽默寫下「忠實會員必買」。

照片曝光後，許多網友看了都相當驚訝，湧入留言「這走到哪都會被人家認為是Costco員工吧」、「考驗忠誠度的時候到了」、「這個真的要很有品牌信仰的才會入手」、「感覺穿了去逛會被叫幫忙搬貨」、「每年繳年費，還要自己買制服的概念」、「這是為了驗證大家到底是不是好市多鐵粉，快買啊」。

有人則開起玩笑，笑稱「穿上去科克蘭鮮奶無上限供應」、「穿這個拿洋蔥就不要太計較了」、「穿了就不用辦卡了吧」、「穿了就能隨意進出Costco」；也有不少民眾大方表示願意購買，直呼「我昨天買了，好可愛耶」、「我真的想買，覺得很幽默有趣」、「剛好看到就買了，材質超好的」、「糟糕，我有想買的衝動」。

印有好市多LOGO的帽T引發話題。圖擷自facebook
印有好市多LOGO的帽T引發話題。圖擷自facebook

Costco 好市多 品牌

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