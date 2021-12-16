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凍漲20年...好市多這套餐才50元！ 網友卻嘆「這個變了」

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多熱狗堡套餐只要銅板價，有不少擁護者。 圖片來源／Costco好市多 商品經驗老實說
好市多熱狗堡套餐只要銅板價，有不少擁護者。 圖片來源／Costco好市多 商品經驗老實說

很多人愛逛好市多，總覺得美式賣場商品選擇多元，且品質有保證，退換貨不囉嗦。好市多熟食區也是熱點，許多人逛完賣場，總喜歡到這裡用餐，無論牛肉捲、披薩、沙拉、濃湯等，各有不少擁護者。有位好市多會員偶然間吃到50元的熱狗堡套餐，他大讚「超級便宜」，卻意外釣出過來人抱怨。

原PO在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說」開心發文，他貼出熟食區買的套餐照片，一份熱狗堡+一杯飲料(可以一直續杯)才50元， 原PO大讚「超級便宜，結帳嚇一跳，還有一杯飲料，真的太棒了！」

許多資深會員跳出來，「10年前就是為了可以每天吃到這個熱狗辦了人生第一張Costco會員卡」、「十幾年來始終如一」、「新來的！別激動啊」、「你錯過我最喜歡的甜食小確幸～39元吉拿棒時期了」、「你的快樂遲來了很多年」、「這個東西很神奇，20多年來都是50元」、「佛心午餐，以前常常買了熱狗，站在料台旁邊解決一餐」、「15年前高中時就這個價，代表好市多都沒有漲價耶」、「以前學生時代很愛吃這組」。

但也有些人覺得熱狗堡口味似乎變了，「改良後的麵包好像沒以前好吃」、「更懷念小時候可以單買，很適合外帶給家人吃」、「這陣子的熱狗變的超鹹的...好失望」、「只有我覺得它縮水，而且味道變了嗎？」、「以前份量比較大」、「熱狗變有夠鹹的，回購率只剩10%」。

也有人略有不滿，「懷念洋蔥加爆，全部吃完真的超飽」、「取消自取的酸白菜跟酸黃瓜醬後就不買了」、「加拿大一份才約35元台幣」、、「美國好市多只要1.5美金」。

好市多 熱狗 Costco

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