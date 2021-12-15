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好市多週末人超多！內行曝「黃金時段」最好逛：除了這天

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多是不少家庭購買日常必需品的地方。 圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多是不少家庭購買日常必需品的地方。 圖／聯合報系資料照片

連鎖美式賣場好市多是不少家庭購買民生用品的好去處，但每逢週末總是在賣場內遇到人潮滿滿、寸步難行的狀況，對此便有網友表示自己很喜歡平日逛好市多，因為人比假日少太多，沒想到此文一出，便引來內行網友建議逛好市多的黃金時間點。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享，表示不知道有沒有人跟她一樣，喜歡在平日早上逛賣場，因為假日的人潮實在太可怕了，她便趁著年底還有一些特休假，利用放假時間來輕鬆逛賣場、補補貨。

此文一出，便有許多網友留言表示，「剛從中和店回來，非假日人就一堆了，很難想像假日有多擠」、「我也都是平日早上去，假日除非不得已，不然很少去的，太多人了」、「我也是，而且假日常常東西都沒有了」、「平日+1，未必是早上」、「有些上班族沒辦法平日去，只能跟人擠假日了！以為上班族很愛跟人擠嗎」、「平日+1」。

其中，有網友就透露逛好市多的最佳「黃金時段」，「平日上午最好，最好10點到10點半出門，大概11點左右到好市多。先去飲食部吃凱薩沙拉當早午餐，吃完了，再進去慢慢逛」。此外，也有網友提醒，雖然平日的人潮會比假日少，但「禮拜一」早上人潮也是不少，「星期一早上特多人，都快跟假日差不多了，覺得是特價第一天，搶買東西」、「星期一換檔人比較多」、「平日人潮其實也滿可怕」。

好市多 Costco

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