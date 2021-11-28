7-11招牌上糖果圖案是什麼？ 網友：新型態服務！
台灣超商十分便利，店外招牌也會顯示該店提供的服務，如廁所、設有餐飲區。一位網友近日提及，超商7-11的招牌上有糖果符號，向網友提問後，才發現超商推出新服務了！
一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」貼上一張7-11招牌的照片，提及和朋友看見招牌中的陌生圖案，也想不到是代表什麼，向網友提問招牌中的紅色糖果圖案是什麼意思。
許多網友一同猜測，「扭蛋機嗎」、「Candy cash?」、「臉紅的糖果」、「我覺得那應該是加熱服務，看似糖果圖案其實是便當盒」、「不給糖就搗蛋？」、「應該是童話故事內的糖果屋本店附設」。
原來，該紅色糖果圖案是7-11推出的「轉轉糖果」服務標誌，店內會設置像扭蛋機一樣的機台，裡面放有糖果，讓購買民眾自行轉出，不少網友稱為「糖果屋」。目前在同華門市、市鑫門市以及博源門市有提供「轉轉糖果」服務。
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