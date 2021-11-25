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奇特！全聯整排鮮奶綁「鎖頭」 眾人曝原因：正常的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在全聯發現冰櫃上的鮮奶都綁上鎖頭，奇特的景象讓他相當好奇。 圖／「全聯消費經驗老實說」
一名網友在全聯發現冰櫃上的鮮奶都綁上鎖頭，奇特的景象讓他相當好奇。 圖／「全聯消費經驗老實說」

鮮奶含有豐富的鈣質，是許多人早餐的必備飲品，各家廠牌為了促銷也會做出優惠活動，不過有一名網友在超市看到鮮奶瓶上綁的不是贈品，反而是「鎖頭」，讓他相當狐疑。原PO將照片貼到臉書後引起許多討論，業者對此也做出回應。

這名網友在臉書「全聯消費經驗老實說」表示到全聯去買東西，結果在冰櫃裡發現一整排的鮮奶瓶上都綁是「鎖頭」，他不解地發文寫道「別人家的鮮奶是綁（送）布丁、紅茶，我這兒卻綁『鎖頭』」，而且結完帳後店員將鎖頭收回去，讓原PO有點小失望，「有人沒看過鮮奶上鎖？天氣冷沒人要買奶才一直促銷？」

貼文引起熱烈討論，許多人都解釋因為怕被偷，「你有看過味全貝納頌也用磁扣扣著的嗎？只能說小偷無所不偷，貪小便宜的人很多」、「瑞穗常常被偷，所以有蠻多間都會上鎖」、「我去的是大罐的奶粉有上鎖，還真的沒看過鮮奶也上鎖」、「偷牛奶？很重欸…不會被發現嗎？」、「發泡錠、 飲料我都看過上防盜~鮮乳正常啦」，還有網友解釋「綁不綁東西跟配送司機有關喔，與全聯完全沒關係」。

《NOWnews》報導，全聯表示各家門市會依照各自狀況，對商品做相關的防盜管理，品項可能會有不同，這些措施都是由各家門市自行決定。

全聯

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