好市多熟食區熱量曝光 最高竟然是它！網友：難怪瘦不下來

好市多（Costco）販售的熟食區食物一直受到民眾喜愛，營養師朱瑞君分享八大熱門食物熱量排名，發現凱撒雞肉沙拉的熱量就比單片披薩還要高！引起不少網友回應「居然這麼高？」

營養師朱瑞君在臉書粉專「輕鬆瘦營養師 朱瑞君」分享好市多熟食區的八大熱門食物熱量表，當中熱量最高的是牛肉捲，高達832大卡、其次為凱撒雞肉沙拉825大卡、單片總匯披薩748大卡、單片夏威夷披薩687大卡、雞肉捲684大卡、單片海鮮披薩651大卡、吉拿棒575大卡，而熱狗堡則最低，為448大卡。

朱瑞君說，單片披薩的熱量就這麼高，凱撒雞肉沙拉卻意料之外超高，喊道「真的很可怕」。許多網友驚嚇表示，「凱撒雞肉沙拉真的有嚇到，熱量這麼驚人」、「凱薩沙拉我一次吃一個，難怪瘦不下來」、「沒想到我最愛吃的牛肉捲居然熱量那麼高」、「想不到熱量都好高」、「天啊！熱狗堡竟然是最低的」；也有網友指出，之前得知凱撒雞肉沙拉的熱量標示後，就一碗分成兩餐吃。

朱瑞君解釋，因為凱撒雞肉沙拉中的沙拉醬以及烤得酥脆的麵包塊，才會導致熱量如此高。