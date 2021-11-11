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雙11開打包裹又要塞爆超商？店員吐苦水曝「取貨必做三件事」

聯合新聞網 / 綜合報導
電商包裹堆滿超商空地，難見店員人影。 資料照／翻攝自爆怨2公社1、爆怨2公社2
電商包裹堆滿超商空地，難見店員人影。 資料照／翻攝自爆怨2公社1、爆怨2公社2

一年一度，熱熱鬧鬧的「雙十一購物節」終於開打，許多人趁著打折、免運開心下單撿便宜，不過卻有群人卻笑不出來，因為對物流、超商店員來說，每年雙十一都像惡夢一場，突然爆增的貨物塞滿車廂、門市，工作量遽增令他們叫苦連天，不少店員表示「雙十一前已請辭」。

電商雙十一大戰開打，超商、物流的「戰役」也即將展開，有女大生在Dcard論壇發文呼籲，每年到這個時期，超商都會呈現「爆炸滿」的狀態，因為很多人在網購時會選擇「超商取貨」，導致貨物堆滿超商，連店員在哪都看不到，不僅室內擁擠，店員也忙到崩潰，所以希望大家若選擇超商取貨，可先利用賣家提供的貨物條碼確認到貨情況，一到貨就儘快前去取貨，「不要想說等全部到了再去領」，並提醒要「理性購物」。

文章發出後吸引眾人討論，有店員立刻表示「很可怕」，甚至有人因此離職，「超商店員真的都很辛苦，這真的應該只有做過超商都才會懂，我確實之前是在11月初離職的」、「我店裡只有一個人站，還沒雙11每天400件，每天下班都在當免費勞工」、「已經請辭了」。

也有店員認為「貨多」不是主要問題，動作拖延、不順暢才是大問題，指出顧客取貨前應該注意到貨狀況，「看清楚自己到底有多少貨、到底到店了沒」、「不要選錯跑錯超商」；取貨時更要做到三件事才能加速流程，「末三碼跟名字報對」、「錢要帶夠」、「要看證件的就請證件準備好」，同時拿出耐心等待，店員也希望盡快找到貨物在哪。但也嘆氣要做到「不容易，台灣鯛很多」。

儘管明白雙十一時期店員處境艱辛，有些人也表示選擇超商取貨實乃不得已，「如果宅配可以讓我選擇到貨時間，誰還會想走去超商領」、「宅配麻煩啊，送貨時間永遠在上班」、「白天上班的租屋族不是住有管理室的大樓的話，真的很難選宅配啊……超取是真的給了很大的方便，也不是懷有惡意才選超取，不得不的選擇罷了」。

雙11 網購 電商 超商

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