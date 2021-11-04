冬天會冷死？好市多售11萬「開門式浴缸」引熱議 網曝真正功用

美式賣場好市多（Costco）不僅商品物美價廉，更是種類繁多，各國商品都可能出現，民眾除了補貨省荷包外，有時也會看到新鮮有趣的他國產品。近日有網友分享「開門側坐式浴缸」，特殊設計讓不少人大呼心動想買，但也有人質疑「等水流乾再開門會先冷死」。

原PO日前在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享新產品，稱自己在好市多看到一款「開門式浴缸」，不只可以坐著泡澡，還能加按摩功能，感覺安全又舒適。從原PO的照片看來，浴缸大小約一個座位大小，可像汽車開門那樣坐進浴缸中，椅子的部分有按摩水柱出水孔，供人坐著泡澡兼按摩，相當舒適。

不過網友看了卻不太買帳，紛紛留言質疑「所以得光著身體等水裝滿浴缸」、「打開來就水就衝出來了」、「所以我要裸體坐在裡面等水放滿，然後泡完再裸體坐十分鐘等水放完」、「放乾水才能出來，會冷到吧，很不OK」，「躺的才叫浴缸，這是澡盆」。

但也有人表示「太酷了」，並立刻聯想「這個好像很適合家中有行動不便的長輩」、「這是給行動不便的人士使用的長照浴缸」、「這是為了行動不便的人跟長輩設計的，可以從輪椅移過去」，內行網友也表示「這在日本是已行之多年的產品（側門開啟，防止進出時滑倒意外）」、「這是長青人士、或是行動不便者使用的，之前是看日本安養中心使用」。

有人則分享實際使用經驗，「我家也裝這種給老人家用，符合輪椅高度，方便支撐她坐進去。其實不是泡澡，是幫她沖洗」、「其實不是很方便，老人家要進去坐好才開始落水，泡完也得排完水才能走出來，這前後的空窗期其實容易著涼」，另有網友表示，讓老人坐在裡面洗澡比較不容易噴溼照護者的衣服。

後續原PO再度分享她實際了解後的心得，認為浴缸流水和放水速度很快，一邊放水一邊沖澡就不容易凍到，而且比一般浴缸省水，還有一個管道臭氧消毒，讓她十分心動。但有人提醒，流水和放水會受限家中水管狀況，不一定和她在賣場中看到的速度相同。

據了解，此款在好市多的售價，依選配功能不同，價格在7萬至11萬之間，有網友分享「全配」價格為11萬7千元。