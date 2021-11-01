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好市多「骨灰罐紅茶」換新包裝！網笑：看起來更莊嚴了
美式賣場好市多（Costco）熱門商品「骨灰罐紅茶」換包裝了！近日有民眾逛南崁店時發現，曾因罐子外型像似骨灰罐爆紅的「New English早餐茶」罐子外型由淺色系改為深色系，讓不少網友笑翻「看起來更莊嚴了」。
民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，發現「New English早餐茶」包裝從蒂芬妮色換成藍紫色，稱讚「大罐的超值早餐茶，新顏色，看起來高貴許多」。
網友紛紛笑說「新設計還是少了放照片的地方，要改進」、「看起來更莊嚴了」、「上次是輕熟女，這次適合資深貴婦」、「好想對著它雙手合十」、「放在玻璃櫥窗就更像了」。
該商品外型設計風格為傳統英式鐵罐包裝，有網友替廠牌緩頰，「是形狀跟尺寸問題，問題不在顏色上」，另外有網友提醒「不要晚上喝喔！喝完到凌晨三點還醒著，真的早安茶」。
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