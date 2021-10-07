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搶礁溪銀樓開槍打傷老闆後逃逸 歹徒今中午花蓮落網

生理期好虛弱！暖男友幫囤「這個」逼哭她 網歪樓：另類驗孕

聯合新聞網 / 綜合報導
女生每月都有生理期，許多人還伴隨著不舒服的狀況。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
女生每月都有生理期，許多人還伴隨著不舒服的狀況。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

女生每個月都有生理期，有些人還會伴隨經痛、腰痠、頭痛、腹脹、疲倦、噁心、嘔吐、心情低落等各種症狀，這時候如果身旁有男伴願意幫買衛生棉，更會覺得格外貼心。有位暖男逛全聯不經意看到女友愛用衛生棉品牌正在特價，立馬買了一大袋，當拿到衛生棉的時候，女友也感動到快哭了。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，說男友自己去逛全聯，發現女友愛用衛生棉正再打折，沒想到他平常都有默默記得衛生棉品牌，還自動自發買了一大袋起來囤，讓她直呼「感動到差點哭出來！很感動啦 夠我用好幾個月了」。

貼文一出，網友一面倒誇讚，「很幸福喔，會幫你注意小細節，真棒」、「別人家的男友總是不會讓人失望」、「先不管衛生棉，好棒的男友是不是該嫁了」、「買衛生棉已經貼心，還會注意價錢，然後還囤貨，真的太貼心」。

有網友搞笑回應，「他真的很在乎你每個月姨媽會不會來」、「另類驗孕」、「因為妳MC有來，他會很開心」、「我老公也很貼心，十年來讓我生了3個，基本上都在懷孕，衛生棉的錢省下不少」、「這篇點進來差點被閃瞎，滿滿的別人的男友」。

留言還有小插曲，有位人妻歪樓，「我老公去年也幫我買了六包特價的衛生棉，我感動的哭了，他不知道我更年期了」，這番幽默放閃笑翻網友，紛紛鼓勵她，「在老公心中，妳永遠都是年輕的，沒有更年期」、「對不起我笑了 但你老公肯定超疼愛妳」、「我笑了！但好讓人羨慕喔」。

全聯 更年期

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