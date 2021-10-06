他見好市多「結帳新規定」批服務爛 眾人一看反諷：退卡，永遠別去

知名美式賣場好市多因品項繁多及價格優惠，廣受民眾喜愛，但卻有民眾發文抱怨「服務越來越爛了」。一位網友到好市多新竹店消費，發現新規定要求消費者要將所有東西都搬上櫃檯才能結帳，但有些物品超級重，這樣搬上搬下不太合理又很麻煩，感覺規定有點刁難人。貼文引發熱議，還有人反諷「退卡，永遠不要去好市多！」

一位網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文寫道，到好市多新竹店購物，結帳時看到前面買貓砂的小姐跟旁邊買了幾箱水的帶小孩媽媽，被要求將購買物品全部搬上結帳輸送帶，原因是「新竹店最新規定，所有東西都要搬到櫃檯上結帳」。

原PO認為規定不盡合理，因為有些重量較輕的物品，搬上輸送帶沒有問題，但有些物品重量超重的，這樣搬上搬下不合理，應該可以放在推車裡直接刷條碼，也不用麻煩到員工幫忙搬，抱怨「以為COSTCO只有男生會去」、「服務越來越爛了」。

貼文一出引發熱議，許多人有同樣的疑惑，「重的不是放推車就好」、「買摩托車、電視、遊艇也要嗎？」、「貓砂一次買個10包……我與櫃檯小姐都要掛復健科了」、「沒問題盡量配合，但手沒力，十分鐘搬它一包…盡力了，請耐心等喔！」、「我上次搬水上去還被制止」、「那間是要整員工吧，我們搬一次，員工要搬一天欸」。

但也有人認為原PO的心態有問題，質疑「這麼重你怎麼搬到推車上的？」、「你也是這樣搬上檯車、轎車、住家的，多搬一次有差嗎？」、「不要把自己當VIP」、「不是付了錢就是老大好嗎？」、「退卡，永遠不要去好市多！」、「你適合線上購物」。

有網友分享同一天在新竹店遇到的狀況，「今天去也是一樣買整箱的飲料，想說以前都不用搬，沒想到收銀員口氣很差：『東西通通搬上來』，我納悶問：『咦？不是說重的不用搬？』收銀員很不爽的口氣回：『現在新規定要搬上來』，說完眼睛還瞪了一眼」。

也有人表示在其他分店沒有被這樣要求，「每家規定不一樣，高雄東西丟著就到櫃檯前面等刷卡，台北要在自己商品後面乖乖排隊，差點被認為是插隊來著」、「其實他們有規定，如果都放在車上刷，大主管看到是可以開員工開違規單的，主要是避免多刷或少刷」、「我也覺得是有竊盜疑慮才會變得結帳嚴格」。