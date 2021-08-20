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她好奇水梨為何要套塑膠袋賣？ 果農曝用途：芭樂也是一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友好奇為何市面上的水梨都要套上塑膠袋來賣，網友們認為可以防止水分流失，保持新鮮。聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影
一名女網友好奇為何市面上的水梨都要套上塑膠袋來賣，網友們認為可以防止水分流失，保持新鮮。聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影

常買水果的人一定都會發現有些水果會套上保護套或者塑膠袋，多數人都知道有保護水果避免損傷的作用，但是否還有其他用途呢？一名女網友就好奇為何水梨會裝在塑膠袋裡賣？貼文一出就有內行人提出解答

原PO在臉書社團「家常菜」貼文表示，每次去買水果的時候，都會注意到每一顆水梨都會套上「塑膠袋」，但有些水果則沒有這樣做，這讓她好奇想問「請問有人知道為什麼這種梨子要套塑膠袋賣嗎？」

許多網友都認為保鮮、保護是兩個關鍵原因，「純粹只是保鮮，防止表皮水份流失」、「保護套以免傷害外皮，在樹上怕蟲咬也有套」、「套袋子可減少摩擦，保鮮」、「梨冷藏可以放3-4個月（專業冷藏櫃，不是家裡的冰箱）依舊新鮮多汁，如果一顆受傷爛掉，只會爛一顆，不會整箱感染報銷」、「因為梨子的皮很容易受傷，如果沒塑膠袋的話，皮會被別顆的枝刮到，會很醜賣相不好，我是賣水果的」。

還有一名果農出面解釋，他說梨樹上是套專用紙袋，塑膠袋則是保鮮用，「因為採收後會進冷藏，可以有效降低田間熱，但冷藏會蒸發水份，水果表皮會皺，塑膠袋可以保持水份比較不會蒸發」。這名果農還舉例芭樂也是套袋賣，因為芭樂一拿掉袋子，1、2天皮就會軟，賣相也會變差。

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