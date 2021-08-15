五歲兒自製肉桂捲 爸讚激似好市多熱賣款：靠他賺錢了

近來興起一波肉桂捲熱潮，許多甜點店、咖啡店紛紛跟進，知名美式大賣場好市多也推出獨家肉桂捲，便宜味美、CP值高，立刻引起網友討論。近日一名網友分享五歲兒子自製的肉桂捲味道不輸好市多，更不藏私公開食譜，貼文引起熱議。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明最近聽說好市多販售的奶油酥皮肉桂捲CP值很高，十分好奇口感，朋友剛好有買便分了他一顆，「吃了一口大驚！！ 味道怎麼跟我鵝子（兒子）做的一模一樣？」

原PO沒想到兒子自製的肉桂捲堪比知名賣場口感，幽默笑說可以靠兒子的手藝賺大錢，「看來我可以靠我鵝子來斂財致富了！平均做好一顆成本5元。」他也不藏私分享兒子製作肉桂捲的食譜，更拍攝數張製作過程照片，配圖解說相當用心。

原PO分享兒子自製肉桂捲的食譜，更拍攝多張解說步驟圖。圖／取自 Costco好市多 商品經驗老實說

原PO指出首先要準備三張酥皮，「好市多、全聯都有賣，沾水接合在一起」，其餘食材則是融化奶油50克、黑糖50克、肉桂粉5克（視喜好增減），並將以上食材攪拌均勻，接著將肉桂黑糖平均塗抹在酥皮上，再將酥皮小心的捲起來。

許多網友看完食譜與步驟分享都躍躍欲試。圖／取自 Costco好市多 商品經驗老實說

原PO也貼心補充「天氣熱很容易軟化，最好在冷氣房裡施作」，捲好後切成四等份，鋪上保鮮膜後將酥皮捲壓扁，最後再放入氣炸鍋或烤箱，160度烤25分鐘，出爐後撒上一些糖粉便大功告成。

貼文引起熱議，許多網友大讚原PO兒子的好手藝，「錢途無量」、「師傅好手藝」、「可以開始享福了」、「太可愛的小師傅了！」、「中部求開團」、「怎麼感覺比好市多的還好吃，因為加了滿滿的愛心啊～」、「弟弟很有天份欸」、「太厲害了那雙小小的手，專業的廚藝」。