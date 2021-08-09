超商買「花生仙草」誤加1物 他一喝驚喜：比原本的好喝超多

便利商店除販售寶特瓶、鋁箔包等品項，還有販售現做飲品，如黑咖啡、拿鐵等，是上班族最愛的飲料之一。有網友日前去超商購買「花生仙草」，結果新來的店員搞錯，誤加牛奶，想不到成品比原本好喝許多，讓他大讚「應該要賣這款加牛奶的才對」。

有網友在論壇Dcard發文表示，他在8日至超商購買花生仙草，原版應是飲料內只有仙草直接微波，不過新來的店員沒搞清楚，不小心加了鮮奶，他還是向店員說沒有關係，依然買下做錯的飲品。

網友購買花生仙草，店員加入牛奶後發現非常好喝。圖／取自 Dcard

該網友說，想不到一喝驚為天人，「真的比原版的好喝太多了，鮮奶把原本仙草的死甜完全的中和掉，能加的顯現出花生牛奶的感覺，而且顏色真的變得很美」，他也說「我不確定能不能主動跟店員說要加牛奶，但是我覺得全家應該要賣這款加牛奶的才對」。

其他網友則留言「誤打誤撞蹦出新滋味」、「我上次買也以為要加牛奶耶，結果店員說只要微波就好，加牛奶肯定很好喝」、「原本的很難喝，有一股感冒糖漿的藥味，我是回家加了牛奶才比較好入口！但整體還是不會推薦」、「以前在飲料店打工，都會偷偷拿仙草汁加牛奶」。