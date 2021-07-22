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好市多堅果包裝上貼神秘黑紙 他好奇原因內行人曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在好市多看到一款堅果包裝外面貼了黑紙，讓他百思不得其解。 圖／「Costco好市多商品消費心得分享區」
一名網友在好市多看到一款堅果包裝外面貼了黑紙，讓他百思不得其解。 圖／「Costco好市多商品消費心得分享區」

美式大賣場好市多（Costco）商品種類多樣，價格又實惠，讓許多消費者喜愛前去挖寶，民眾也喜歡將商品PO在臉書上分享討論，就有一名網友發文表示看到一款堅果的包裝外面被貼了好幾張黑紙，讓他搞不懂是什麼原因，就有內行人解釋緣由。

原PO在臉書「Costco好市多商品消費心得分享區」貼出幾張照片，他說昨（21）日去好市多買東西，逛到一半發現有一款堅果包裝上貼了兩張長條的黑紙，而且貨架上同款堅果每一包都有貼，讓他相當好奇，於是發文詢問鄉民看法，「這款不知道為什麼貼了很多黑貼紙遮蓋，有人知道原因嗎？」

有內行人出面解釋，「進台灣因為法令的關係或者是有機商品認證的關係，無法販售所以會塗掉是正常的唷」、「因為台灣的有機跟國外的有機標準不一樣，台灣的有機標準是世界宇宙極高標準」、「簡單來說台灣的有機要0殘留，國外的有容許值」、「台灣不認同人家有機標章就叫人家拿掉，如此而已，要不要送審的是廠商自行的選擇，台灣的有機規範真的高的嚇人」。

其他人看了也表示「長知識」、「這裡的回覆學到新知識」、「原來是這樣子啊，我覺得好市多員工好辛苦啊，那麼多商品那麼多包…天啊」、「我以為只是翻譯而已欸」、「售價比外面一般要便宜很多」、「我覺得CP值還不錯」。

好市多

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