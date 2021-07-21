好市多出現「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

不少人都喜歡到好市多購物，在裡面常常可以看見性價比高、在一般賣場或市場不常見的食材，不過也因為不常見，有些食物是一般人不知道如何料理或食用的。近日，就有一名網友在網上詢問其他人關於「神秘食材」的料理方式。

有名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，表示自己在好市多發現了「澳洲大蔥」，但不知道通常如何料理。只見照片中有一包用英文標示著「蔥」的商品，裡頭的內容物比一般在市場上見到的台灣蔥要大上許多。

原PO向大家詢問「有人會料理嗎？」，貼文一出，有不少網友留言分享自己的做法，「直接炒來吃！好吃！或切大段，直接當火鍋配菜，湯頭好好喝！」、「我把它當蒜苗用，因為澳洲沒有蒜苗這種東西，斜切成片炒肉也好吃」、「冬天在苗栗清安豆腐街也會賣跟這類似的歐洲蔥，我家是跟臘肉一起炒」。

有不少網友覺得澳洲大蔥實在太巨大，將之看成其他食物，「乍看之下，以為是冰棒」、「我以為是茭白筍」、「買回來我兒子又要把自己當大蔥鴨了」，更有網友幫忙解惑，表示這種蔥「比較接近台灣的大蒜（蒜苗），跟日本大蔥的味道不一樣，國外都是切碎炒培根加馬鈴薯一起煮湯」。