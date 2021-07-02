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抹醬保存期限短怎麼辦？她用一招吃很久 網讚「生活智慧王」

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多商品種類多又實惠，常吸引許多消費者前往購物。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
好市多商品種類多又實惠，常吸引許多消費者前往購物。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式大賣場好市多（Costco）商品種類多樣，價格又實惠，常常吸引許多消費者前往尋寶，不少人也常在臉書上分享好康優惠與商品小知識，一名女網友表示之前買了一罐焦糖核桃乳酪抹醬，但保存期限不長，於是她發揮小巧思，延長抹醬的賞味期限，許多鄉民看了大讚女網友是「生活智慧王」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多買了焦糖核桃乳酪抹醬，但發現保存期限很短，從貼出的照片看到，抹醬上的標示註明包裝日期是6月29日，但銷售期限是7月3日，就連貝果麵包的包裝日期是6月24日，銷售期限為6月26日。

原PO擔心抹醬和貝果無法盡快吃完，於是想了一個方法，她將這瓶抹醬全部塗抹在貝果和馬芬堡，抹完後再放入冰庫保存，這樣就可以延長期限，也可以吃比較久。

貼文一出引起許多人的共鳴，「太聰明了！終於知道保存期限很短的焦糖核桃乳酪要怎麼用了，感謝」、「我會把貝果丟冷凍保存，但是沒有想到可以上了抹醬再丟冷凍」、「真是生活智慧王」、「真是好方法！每次都因為抹醬保存期短而不敢下手」、「原來要這樣處理，謝謝分享」、「好聰明哦！之前只想到要冷凍，但沒想過要先抹再凍」、「原來有這種方式，真棒，不然老是放到發霉」。

還有人也分享自身經驗，「核桃乳酪抹醬我都自己做，簡單又好吃還比較便宜」、「我買回來冰冷藏，要吃都用乾淨抹刀，也避免回溫長水珠，吃了三個禮拜抹醬味道都沒有變」、「另一種保存抹醬的做法是裝入乾淨塑膠袋，壓平放入冷凍庫，要吃的時候就像折餅乾一樣折一片下來解凍」、「我喜歡吃抹醬冰冰的，可以全部挖出來烘焙紙整型成條狀，每次要吃切一些」、「我是用保鮮膜直接分幾份冷凍保存，要吃的前一天把抹醬磚放到冷藏解凍，就可以吃幾天了」。

原PO將乳酪抹醬塗抹在貝果後放冷凍保存，延長賞味期限。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
原PO將乳酪抹醬塗抹在貝果後放冷凍保存，延長賞味期限。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

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