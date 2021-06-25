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她手繪抽象圖急尋20年前洗面乳 網友笑翻：是要通靈嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人都有自己偏好的洗面乳品牌。 圖／ingimage
許多人都有自己偏好的洗面乳品牌。 圖／ingimage

隨著時代演進，許多商品不斷更新汰舊，有時候會不經意回想起以前曾用過的某種品牌，要尋找時卻早已忘記名稱款式，一名女網友在臉書求助，她想找一款20年前的洗面乳，但一直想不起是哪個牌子，只好手繪圖樣請求鄉民們幫忙尋找，沒想到手繪圖太抽象引起網友們熱議。

原PO在臉書「爆系知識家」表示大約20年前有賣一款洗面乳，分成美白、面皰兩種，價格大概65元至125元左右，她形容容量「灌很硬很飽的」。原PO說以前有在其他量販店買過，但後來找不到了，她很想再買卻一直想不起來是什麼品牌，於是憑印象手繪示意圖，請鄉民們幫忙尋找。

許多網友看到原PO的示意圖全都笑翻，「你畫我猜實戰版」、「最喜歡看這種通靈系列的了」、「只有我以為是折疊椅嗎？」、「本年度最神秘的洗面乳」、「哈哈哈…不是所有洗面乳都長這樣嗎？」、「要嘛妳畫得很棒，要嘛我會通靈」、「我從來沒有這麼想知道一款洗面乳」。

不過即使示意圖太抽象，但還是有神人找出原PO要的洗面乳，讓她感動地留言致謝，「謝謝各位，通靈結束，我要哭了！樓上好多強者猜到了！謝謝大家」。

原PO手繪抽象圖想請網友們幫忙尋找洗面乳。 圖／翻攝自「爆系知識家」
原PO手繪抽象圖想請網友們幫忙尋找洗面乳。 圖／翻攝自「爆系知識家」

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