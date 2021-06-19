超商買一送一餅乾打開全是碎屑 網友笑翻：一定要配溫開水

從超商買餅乾回家，打開後袋子裡面全是碎屑！日前一名女網友在臉書爆怨公社中PO文表示，她下班後去超商買了兩包鹹蔬餅乾，沒想到回家打開包裝後，裡頭竟是一堆碎屑，完全沒有完整的餅乾，讓她無奈直呼「打開我都傻眼了」。

原PO在文中貼出一張照片，從照片中可見，右邊是一包正常的鹹蔬餅，但左邊一包卻全部被壓成碎屑，看起來好似「中藥粉」。原PO提到，下班去超商看到買一送一的鹹蔬餅，就順便帶了兩包回家，不料自己卻買到生產線上最後一包的「屑屑包」，於是她就提醒網友「下次結帳時記得要搖一下，才不會像我一樣慘」。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應「這個記得要配水，不然會嗆到」、「一定要配溫開水」、「好像早晚三湯匙的中藥」、「看起來很像魚飼料欸」、「可以當肉鬆拌飯」、「很像魚鬆」、「麵茶粉？給你一支吸管」、「拿來炒飯、煮湯應該不錯」。

也有網友質疑「不太可能，包裝裡面有氮氣整個是鼓的，不會敲碎成這樣」、「感覺運送過程中就被壓碎了」、「外包裝應該有爛爛的痕跡」、「我覺得應該是分裝的問題，不過我個人覺得底部的粉蠻好吃的」。