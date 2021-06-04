快訊

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 「緝毒英雄」隱匿不報記大過

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三色豆吃不完怎辦？他上網求食譜 網分享料理冷凍食品新方法

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友之前囤貨太多，導致一些冷凍食品吃不完也吃膩，於是上網求助其他人分享食譜。 圖／ingimage
一名網友之前囤貨太多，導致一些冷凍食品吃不完也吃膩，於是上網求助其他人分享食譜。 圖／ingimage

之前防疫警戒升級到第三級時，許多民眾都擔心會封城，於是湧入賣場超市搶購罐頭、冷凍食品等比較能保存久一點的物資，但有網友買得太多也吃膩了，不知道該怎麼解決剩餘的食材，於是上網求助鄉民們分享食譜。就有網友針對許多人討厭的三色豆提出美味的料理方式。

一名網友在PTT寫道最近都關在家裡，兩個星期前疫情爆發好不容易搶到的食物，現在已經吃膩了，他列出了7種食材，包括三色豆、水餃、包子、蝦子、魚肉、雞塊、貢丸，想請網友們分享食譜，教他冷凍食品的料理方式，來幫忙消化這些東西。

許多人紛紛提供各式料理方式給原PO參考，「水餃做成煎餃，洋蔥碎跟麵粉水一起煎，很香」、「水餃做成煎餃比較香，貢丸蝦子煮火鍋還可以」、「水餃的話可以去牛肉麵店買牛肉湯做牛肉湯餃」、「貢丸用滷的或切片，跟芹菜、高麗菜等蔬菜一起炒都好吃」、「蝦子去殼裹美奶滋+麵包粉，用烤箱或氣炸鍋做炸蝦或做蝦鬆、胡椒蝦…很好料理」、「雞塊夾麵包加蛋變雞排蛋」。

對於多數人討厭的三色豆，也有網友分享食譜，「三色豆可以水煮之後打成泥，當作沾醬或濃湯或果汁」、「三色豆混在肉燥裡～淋飯」、「三色豆加起司絲，做成麵包」、「三色豆加美奶滋加一點鹽、胡椒涼拌」、「三色豆+美乃滋+馬鈴薯泥+水煮蛋變成蛋沙拉」、「三色豆牛奶冰棒，聽說很好吃」。

食譜 冷凍食品

延伸閱讀

食譜／沒用醬油的白滷牛腱 健康美味少負擔

網紅挑戰「一天只吃三色豆」 網崩潰：小時候的陰影

食譜／冰花煎餃雪花煎餃！水餃吃膩了，還可以這樣做

搶物資防疫！賣場冷凍櫃空蕩蕩 連三色豆也沒有讓他很恐慌

相關新聞

三色豆吃不完怎辦？他上網求食譜 網分享料理冷凍食品新方法

之前防疫警戒升級到第三級時，許多民眾都擔心會封城，於是湧入賣場超市搶購罐頭、冷凍食品等比較能保存久一點的物資，但有網友買得太多也吃膩了，不知道該怎麼解決剩餘的食材，於是上網求助鄉民們分享食譜。就有網友針對許多人討厭的三色豆提出美味的料理方式。

好市多蚵仔「洗了鮮味會流失」？釣出養殖戶專業解答

美式賣場好市多，商品種類多，價格實惠，常吸引不少人光顧。不過現在本土疫情嚴峻，除了沒事別外出外，好市多也加強防疫措施，讓有需要採購物資的民眾能夠安心購物。一名網友發文表示他在好市多買了「鮮蚵」，但不知道該不該先清洗，該則貼文也釣出養殖戶解答。

搶物資防疫！賣場冷凍櫃空蕩蕩 連三色豆也沒有讓他很恐慌

自從防疫警戒升級到第三級後，許多人都擔心接下來可能會封城，於是紛紛搶買民生用品和防疫物資，泡麵、罐頭等可以擺放比較久的食品都被搶購一空，有網友在賣場發現就連許多人討厭的三色豆也不見蹤影，讓他不禁緊張了起來。

被埋沒的藝術家？她把貓咪吐司巧變老虎 網讚：媽媽沒有最強只有更強

疫情嚴峻不少人選擇宅在家展開「自煮生活」，許多社群網站也有人大方推薦各超市、賣場販售的好吃食材。一名人母貼出把貓咪造型吐司畫成老虎的照片，細膩的畫工不僅讓眾多網友稱讚「太強了」，兒子大口咬下吐司的畫面也萌翻一票網友。

他推這款追劇零食「冷門但超唰嘴」 網讚：愛到準備囤貨

疫情期間，因應政府的防疫宣導，加上公司紛紛採取遠距上班，許多民眾都長時間在家避免接觸病毒，也因此多了許多看書、追劇的時間。一名網友發文分享近期追劇時，意外發現的「冷門好吃餅乾」，貼文引起熱烈迴響。

每次買口味都不一樣！他一招破解超商知名軟糖的秘密

酸甜的糖果零食人人都愛，工作繁忙時總想來一點甜食犒賞自己，閒暇時也因嘴饞想偷嚐一兩顆。近期有網友發文，他說明終於發現超商一款知名糖果的秘密，貼文一出引起熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。