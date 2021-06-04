三色豆吃不完怎辦？他上網求食譜 網分享料理冷凍食品新方法

之前防疫警戒升級到第三級時，許多民眾都擔心會封城，於是湧入賣場超市搶購罐頭、冷凍食品等比較能保存久一點的物資，但有網友買得太多也吃膩了，不知道該怎麼解決剩餘的食材，於是上網求助鄉民們分享食譜。就有網友針對許多人討厭的三色豆提出美味的料理方式。

一名網友在PTT寫道最近都關在家裡，兩個星期前疫情爆發好不容易搶到的食物，現在已經吃膩了，他列出了7種食材，包括三色豆、水餃、包子、蝦子、魚肉、雞塊、貢丸，想請網友們分享食譜，教他冷凍食品的料理方式，來幫忙消化這些東西。

許多人紛紛提供各式料理方式給原PO參考，「水餃做成煎餃，洋蔥碎跟麵粉水一起煎，很香」、「水餃做成煎餃比較香，貢丸蝦子煮火鍋還可以」、「水餃的話可以去牛肉麵店買牛肉湯做牛肉湯餃」、「貢丸用滷的或切片，跟芹菜、高麗菜等蔬菜一起炒都好吃」、「蝦子去殼裹美奶滋+麵包粉，用烤箱或氣炸鍋做炸蝦或做蝦鬆、胡椒蝦…很好料理」、「雞塊夾麵包加蛋變雞排蛋」。

對於多數人討厭的三色豆，也有網友分享食譜，「三色豆可以水煮之後打成泥，當作沾醬或濃湯或果汁」、「三色豆混在肉燥裡～淋飯」、「三色豆加起司絲，做成麵包」、「三色豆加美奶滋加一點鹽、胡椒涼拌」、「三色豆+美乃滋+馬鈴薯泥+水煮蛋變成蛋沙拉」、「三色豆牛奶冰棒，聽說很好吃」。