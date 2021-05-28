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搶物資防疫！賣場冷凍櫃空蕩蕩 連三色豆也沒有讓他很恐慌
自從防疫警戒升級到第三級後，許多人都擔心接下來可能會封城，於是紛紛搶買民生用品和防疫物資，泡麵、罐頭等可以擺放比較久的食品都被搶購一空，有網友在賣場發現就連許多人討厭的三色豆也不見蹤影，讓他不禁緊張了起來。
這名網友在臉書「路上觀察學院（暫）」PO出一張照片，他日前去大賣場採購物品時發現冷凍櫃裡空蕩蕩，架上的冷凍物品所剩無幾，讓他更意外的是就連許多人討厭的「三色豆」也沒貨了，讓原PO驚訝地說「我是不是可以開始恐慌了？」
貼文引起擁護者與討厭者兩方激辯，「老實說，三色豆如果炒鐵板麵還不錯，就是那種配牛排的」、「總會有愛吃三色豆的人吧，不造成食材浪費，很好啊」、「愛吃蔬菜錯了嗎？」、「該恐慌的是接下來要餐餐吃三色豆的人」、「家裡冷凍還放著半包，根本沒人要碰，寧可泡麵沒料也不加三色豆」。
因為網路上有許多討厭三色豆的貼文，因此有Youtuber紛紛做起實驗，也讓網友們猜測三色豆會缺貨的原因，應該是被買走拍影片，「都被買去拍Youtube了吧」、「都被Youtuber買去拍素材了吧」。
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