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被埋沒的藝術家？她把貓咪吐司巧變老虎 網讚：媽媽沒有最強只有更強

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人母貼出把貓咪造型吐司畫成老虎的照片，細膩的畫工不僅讓眾多網友稱讚「太強了」。 圖／翻攝自臉書公開社團「我愛全聯-好物老實説」
一名人母貼出把貓咪造型吐司畫成老虎的照片，細膩的畫工不僅讓眾多網友稱讚「太強了」。 圖／翻攝自臉書公開社團「我愛全聯-好物老實説

疫情嚴峻不少人選擇宅在家展開「自煮生活」，許多社群網站也有人大方推薦各超市、賣場販售的好吃食材。一名人母貼出把貓咪造型吐司畫成老虎的照片，細膩的畫工不僅讓眾多網友稱讚「太強了」，兒子大口咬下吐司的畫面也萌翻一票網友。

原PO在臉書公開社團「我愛全聯-好物老實説」貼出五張照片，表示全聯的貓咪造型吐司一份49元有兩片，由於孩子很愛這款吐司，因此想說趁著疫情待在家，就跟小孩一起把「貓咪變老虎」。

原PO用花生醬當底色，塗抹出老虎橘黃色的外觀，臉上的黑色條紋是用蛋白霜加食用碳粉調和而成。原PO表示吐司表面沒有一般人想像中好畫，因為吐司很軟，還有毛細孔，因此建議網友們可以在塗完花生醬底色後，先氣炸或烤一下，讓花生醬不要這麼黏稠。

另外原PO補充，老虎臉上的條紋本來想用芝麻醬塗畫，但怕跟花生醬搭配在一起會不好吃，因此做罷改用蛋白霜加食用碳粉。吐司造型曝光後，短短幾天吸引2.6萬名網友點讚，不少人表示「媽咪太強了」、「好厲害」、「這是貓咪升級老虎的節奏啊」、「這是要逼死多少媽媽」、「媽媽是美術系的吧」、「十八般武藝樣樣精通的家長」、「社團裡面的媽媽真的是沒有最強只有更強」、「媽媽是被埋沒的藝術家」、「在防疫中激發媽媽的潛能」、「太帥了！直接忘記原本是可愛的貓咪」、「媽媽好厲害、手好巧，兒子好帥」。

貓咪 老虎 全聯

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