4萬元電腦椅買得下手嗎？ 月光族「一用10年」讚：對得起價格

一張價值近4萬的電腦椅，你買得下去嗎？一名女網友日前到好市多物色新的電腦椅，她在遠處看見一張大小適中，顏色也看得順眼的商品，但近看卻發現它「要價近4萬元」，相當於小資族一個月的薪資，讓她忍不住好奇這張電腦椅到底有何神奇之處？文章曝光後，許多愛用者直指它的超優條件「一用可以用10年」，意外讓這張電腦椅討論度瞬間爆表。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示近日想買電腦椅，便到好市多逛一逛尋找有沒有喜歡的，遠遠看到這張大小適中，顏色也不是全黑這麼死板的電腦椅，但走近一看價格竟要「38,999元」，相當於小資族一個月的薪資，嚇得她直呼「這價錢是買按摩沙發還是電動沙發？所以這又是什麼牌子？」，但她也忍不住詢問「想知道一下貴的價值與特色在哪裡？」

文章曝光後，引來多位電腦椅愛用者留言回應，「便宜！這張神好坐，完全可以買！椅面的網狀富有彈性且透氣，特別適合台灣容易悶熱的天氣，一張可以用10年，完全值得」、「只能說這是我這30年來，買了眾多的電腦椅中，唯一坐一整天從來不會腰酸背痛，還可以在上面睡著的椅子，就是那麼神奇」、「有脊椎側彎問題的建議用，不會壞的好椅，已經用10年，月光族、一張3萬還是買了，用10年值得」。

更有網友留言指出，「我朋友的父母買這個讓朋友來家裡打麻將坐的，很舒服連續打8小時，老人都不會腰痠背痛」、「貴？坐過就回不去了」、「這麼便宜，以前買要5萬多說...」、「我2001年有買，至今還在坐」、「這張椅子真的讚，對得起這價錢」。