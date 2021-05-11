快訊

台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4萬元電腦椅買得下手嗎？ 月光族「一用10年」讚：對得起價格

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多一張電腦椅要價近4萬，相當於小資族一個月薪資。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多一張電腦椅要價近4萬，相當於小資族一個月薪資。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

一張價值近4萬的電腦椅，你買得下去嗎？一名女網友日前到好市多物色新的電腦椅，她在遠處看見一張大小適中，顏色也看得順眼的商品，但近看卻發現它「要價近4萬元」，相當於小資族一個月的薪資，讓她忍不住好奇這張電腦椅到底有何神奇之處？文章曝光後，許多愛用者直指它的超優條件「一用可以用10年」，意外讓這張電腦椅討論度瞬間爆表。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示近日想買電腦椅，便到好市多逛一逛尋找有沒有喜歡的，遠遠看到這張大小適中，顏色也不是全黑這麼死板的電腦椅，但走近一看價格竟要「38,999元」，相當於小資族一個月的薪資，嚇得她直呼「這價錢是買按摩沙發還是電動沙發？所以這又是什麼牌子？」，但她也忍不住詢問「想知道一下貴的價值與特色在哪裡？」

文章曝光後，引來多位電腦椅愛用者留言回應，「便宜！這張神好坐，完全可以買！椅面的網狀富有彈性且透氣，特別適合台灣容易悶熱的天氣，一張可以用10年，完全值得」、「只能說這是我這30年來，買了眾多的電腦椅中，唯一坐一整天從來不會腰酸背痛，還可以在上面睡著的椅子，就是那麼神奇」、「有脊椎側彎問題的建議用，不會壞的好椅，已經用10年，月光族、一張3萬還是買了，用10年值得」。

更有網友留言指出，「我朋友的父母買這個讓朋友來家裡打麻將坐的，很舒服連續打8小時，老人都不會腰痠背痛」、「貴？坐過就回不去了」、「這麼便宜，以前買要5萬多說...」、「我2001年有買，至今還在坐」、「這張椅子真的讚，對得起這價錢」。

好市多一張電腦椅要價近4萬，相當於小資族一個月薪資。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多一張電腦椅要價近4萬，相當於小資族一個月薪資。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 Costco

延伸閱讀

好市多「療癒甜點」10多年後重出江湖 鐵粉：小時候每去必買

好市多把妹神物！國小生為「戀愛計畫」求媽買四大包 網笑：暖男養成術

去便利商店必買哪些麵包？ 網激推一商品：沒有之一

逛好市多聽見大叔頻喊「比水便宜」 她跟買這一物回家卻糗了

相關新聞

4萬元電腦椅買得下手嗎？ 月光族「一用10年」讚：對得起價格

一張價值近4萬的電腦椅，你買得下去嗎？一名女網友日前到好市多物色新的電腦椅，她在遠處看見一張大小適中，顏色也看得順眼的商品，但近看卻發現它「要價近4萬元」，相當於小資族一個月的薪資，讓她忍不住好奇這張電腦椅到底有何神奇之處？文章曝光後，許多愛用者直指它的超優條件「一用可以用10年」，意外讓這張電腦椅討論度瞬間爆表。

麥當勞39元「隱藏版美食」鮮為人知 內部人透露：員工餐必吃

麥當勞餐點選擇多樣，除了超值全餐、還有銅板輕鬆點、各式飲料點心，甚至早餐品項也愈來愈多種，不過卻很少人知道有一項39元的「隱藏版食物」，還有人說它是麥當勞的員工餐必吃。

逛好市多聽見大叔頻喊「比水便宜」 她跟買這一物回家卻糗了

美式大賣場好市多商品眾多又實惠，常常推出許多優惠吸引消費者搶購，一名女網友在臉書發文表示日前逛好市多時，竟然被一旁的大叔給「洗腦」，忍不住買了牛奶回家，事後才發現有效期限只剩短短8天，貼文也釣出許多有相同經驗的網友共鳴。

去便利商店必買哪些麵包？ 網激推一商品：沒有之一

便利商店是不少人覓食的好去處，有時若忙碌沒時間為自己準備三餐，許多人就會選擇在便利商店解決，成了外食族的選擇之一。日前就有一名網友在PTT中PO文提到，自己最喜歡吃便利商店裡「長條的海苔肉鬆麵包」，而且就算一直出新品，肉鬆麵包在他心目中還是第一名，於是他就好奇詢問廣大網友「大家去便利商店最常買的麵包？」

跑5間超商都賣光！台灣「這飲料」南韓爆紅 網狂讚：每天都喝

台灣的手搖飲料相當知名，一直以來在全球各地都受到不少民眾熱愛，而近日則是一款「鋁箔包飲料」，引起南韓民眾關注。一名南韓民眾分享，這款來自台灣的飲品引進韓國超商，喝起來相當香甜可口，是讓人想起童年夏天的味道。貼文被逾3千網友轉發分享，引起熱烈討論。

冷凍蔬菜買不買？ 網曝優點大讚：即食又方便

時下有許多熱門的減肥小撇步，不論是代餐、低熱量飲食、健康蔬食等都有民眾嘗試。有女網友分享，因近日在減肥，聽聞以花椰菜米取代飯食有效幫助減重，考量到花椰菜清潔不易，不禁疑惑道「冷凍蔬菜可以買嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。