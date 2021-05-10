麥當勞39元「隱藏版美食」鮮為人知 內部人透露：員工餐必吃

麥當勞餐點選擇多樣，除了超值全餐、還有銅板輕鬆點、各式飲料點心，甚至早餐品項也愈來愈多種，不過卻很少人知道有一項39元的「隱藏版食物」，還有人說它是麥當勞的員工餐必吃。

一名網友在Dcard論壇發問，表示自己吃麥當勞十幾年了，不曉得大家有沒有看過「水果袋」，他分享最近買到的水果袋裡頭是蘋果，「新鮮而且沒有異味，不會過甜、非常多汁。」

他進一步分享這份水果袋的特色和資訊，包括一袋的價格只要新台幣39元，裡頭總共有7~8小塊，覺得便宜又好吃，但是他也很好奇，究竟有多少人去麥當勞真的會點這項產品呢？

底下留言則釣出麥當勞員工回應，「水果袋根本沒人在點，除非是買兒童餐，不然很少人會單點」，該名員工還補充，自己吃員工餐時都必點水果袋，最愛的則是小番茄，還有其他麥當勞員工說「我們店都訂進來賣不完，後來都員工直接吃掉」。

其他網友們則說「第一次看到，長知識了」、「水果袋比超商便宜又好吃很多」、「之前還有看過洋香瓜」、「水梨片也很好吃，但只出過1、2次就沒再看過了」、「太棒了，我最愛吃水果了，以後可以加點」，此外，也有人笑說「我都吃麥當勞了，還會吃水果嗎？」

不少網友認為麥當勞的水果袋算是隱藏版餐點，因為平常不太有人知道，也很少人點這個品項，但實際到麥當勞官網一看，其實可以發現真的有水果袋的介紹，一份約為36大卡，上頭還寫著「麥當勞嚴選四季優質水果」，成份目前則只有「蘋果片」的選項，尚無其他水果。