快訊

法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

破萬七！台股一度殺逾500點跌 分析師列盤後三大關鍵

好市多「療癒甜點」10多年後重出江湖 鐵粉：小時候每去必買

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》
圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》

知名美式賣場好市多不定時推出限量商品，常被網友分享好康資訊。一位網友在好市多發現一款「超療癒甜點」，在十幾年後竟又重出江湖，發文分享，喚起許多人的回憶，直呼「小時候去好市多必買」。

一位女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》臉書專頁發文表示，在好市多發現一款雪糕冰品，相隔十幾年後竟又重出江湖，大感驚喜。原PO表示如果是資深會員，一定知道這款「療癒雪糕」，之前在一樓的熟食區販售，「當時的我每去必買商品，後來不知為何就從此消失」。

據原PO描述，「療癒雪糕」外層包覆巧克力脆皮及杏仁塊，「比一般市售雪糕厚又香杏仁也大塊，吃起來厚實濃郁奶香夠」，真心覺得不輸另一家知名大廠的產品，推薦給好甜食的螞蟻人，希望好市多別再停賣了。

貼文一出，引出「資深」同好回應「小時候去好市多必買」、「這超好吃」、「十幾年前買一支可以吃超久，超實在的」、「夏天看到必買」、「我之前也是每去必買，然後就胖了好幾公斤」、「我以前的最愛！現點現沾巧克力裹上厚厚果仁」、「它是真的很厲害的雪糕」、「適合螞蟻人」。

圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》
圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》

好市多

延伸閱讀

逛好市多經過這區夫急勸「別過去」 網友秒懂：很難抗拒

好市多40元美式「送蛋糕」她驚呼CP值超高！內行人揭原因

全聯買西瓜！ 店員1舉動被讚：生活智慧王

份量太大！好市多牛排分裝加「秘密好物」保存更久 網：多學一招了

相關新聞

好市多「療癒甜點」10多年後重出江湖 鐵粉：小時候每去必買

知名美式賣場好市多不定時推出限量商品，常被網友分享好康資訊。一位網友在好市多發現一款「超療癒甜點」，在十幾年後竟又重出江湖，發文分享，喚起許多人的回憶，直呼「小時候去好市多必買」。

全聯買西瓜！ 店員1舉動被讚：生活智慧王

天氣逐漸變熱，許多人也喜歡買西瓜回家吃，而近日有民眾在全聯購買切片西瓜，被店員自製的簡易提袋吸引目光，也引起網友討論。

好香！炒高麗菜加這1物 婆媽驚：味道超越外面鐵板燒

全聯賣場販售許多好物，不少人都愛逛，而其中一款調味料多次在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》引起討論，一名吳姓女網友日前發文再次提起這款調味料，指出炒高麗菜時加入它，味道甚至超越外面鐵板燒。

好市多40元美式「送蛋糕」她驚呼CP值超高！內行人揭原因

美式賣場好市多(Costco)人氣不減，除了賣場中很多好物吸引民眾前往外，熟食部也有很多經典美食讓人一吃再吃，有民眾在好市多買了一杯熱美式咖啡，40元還送「一塊巧克力蛋糕」，她開心推薦「CP值太高了」，也有人說明背後原因。

另類傳家之寶！ 他在好市多開幕時買「這盒」：花11年才用完

知名美式賣場「好市多」主打大型包裝、高CP值的商品，受到許多家庭喜愛。而近日一名網友分享，自己在2009年好市多新竹店的開幕當天，購買了一盒保鮮膜，沒想到歷經11年多後，才終於用完整盒，引起網友熱議。

茶葉蛋又黑又碎她不敢入口 老饕一看激動不已：可遇不可求！

茶葉蛋是通勤族、外食族快速攝取蛋白質的補給品，不少民眾也喜歡在早餐時段來上一顆，民眾也可依照各自需求，挑選顏色深淺不一的茶葉蛋。有網友分享，日前於超商買了一顆又黑又碎的茶葉蛋，令他忍不住好奇問道「這種茶葉蛋真的有人會買來吃嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。