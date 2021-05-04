好市多「療癒甜點」10多年後重出江湖 鐵粉：小時候每去必買
知名美式賣場好市多不定時推出限量商品，常被網友分享好康資訊。一位網友在好市多發現一款「超療癒甜點」，在十幾年後竟又重出江湖，發文分享，喚起許多人的回憶，直呼「小時候去好市多必買」。
一位女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》臉書專頁發文表示，在好市多發現一款雪糕冰品，相隔十幾年後竟又重出江湖，大感驚喜。原PO表示如果是資深會員，一定知道這款「療癒雪糕」，之前在一樓的熟食區販售，「當時的我每去必買商品，後來不知為何就從此消失」。
據原PO描述，「療癒雪糕」外層包覆巧克力脆皮及杏仁塊，「比一般市售雪糕厚又香杏仁也大塊，吃起來厚實濃郁奶香夠」，真心覺得不輸另一家知名大廠的產品，推薦給好甜食的螞蟻人，希望好市多別再停賣了。
貼文一出，引出「資深」同好回應「小時候去好市多必買」、「這超好吃」、「十幾年前買一支可以吃超久，超實在的」、「夏天看到必買」、「我之前也是每去必買，然後就胖了好幾公斤」、「我以前的最愛！現點現沾巧克力裹上厚厚果仁」、「它是真的很厲害的雪糕」、「適合螞蟻人」。
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