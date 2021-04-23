爸跟風買了好市多這東西被兒罵 一用態度大轉變：我錯了

美式賣場好市多（Costco）商品豐富齊全，價格又實惠，讓許多消費者常去挖寶，一名網友在臉書透露爸爸很喜歡跟風買東西，日前買了一款香皂回家，讓他看了忍不住動怒，沒想到用過之後卻讓原PO態度180度大轉變，還不好意思地說「爸，我錯了」，鄉民們看了也大讚這款香皂真的很好用。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，日前回到家發現多了一款香皂，後來知道是爸爸到好市多時看到別人的推車上都有這款香皂，一時好奇跟風買看看，讓原PO聽了忍不住唸了爸爸幾句，「你很會亂買亂跟風欸，到時候又放到長灰塵然後被塵封起來用不完」。

過了幾天，原PO發現浴室多了一股香味，他看到爸爸買的香皂放在架上，好奇之下拿來洗，結果讓原PO大讚「真的好用好香好乾淨，很去油而且香味不會濃郁到想吐」。他也在臉書上向爸爸道歉，「老爸，你跟風跟對了，我會負責幫忙一起使用」。

眾多網友看了也讚譽有加，「前陣子有特價，結果忘記去買，要買時已是結束的隔一天」、「我買茶樹的，好香顏色又美，已經很多了卻又買，真是皂坑」、「這款在現場聞有高級香水味」、「我是鞋櫃衣櫃洗手台都放一塊，也不用買什麼香氛了」、「今天剛好去也看到了，好好聞，忍不住兩款都買了」。

還有人分享用過的心得，「這個很耐用」、「我有買過，香皂本身很香，但洗完香味沒有沐浴乳這麼重」、「我感覺像花香味+痱子粉味道」、「洗得很乾淨，皮膚乾的人不適合」、「每年特價必買，淡香好用，用肥皂洗澡也比較省水」、「用了你會發現洗肥皂反而容易沖乾淨，而且比較省水」。