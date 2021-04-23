快訊

確診華航機師曾赴桃園大園清真寺 穆斯林協會：停止活動

疑金錢糾紛？台南男子槍殺張姓保母 3幼童驚嚇哭喊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸跟風買了好市多這東西被兒罵 一用態度大轉變：我錯了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示爸爸到好市多時，跟風買了一款香皂，讓他用了之後驚艷不已。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友表示爸爸到好市多時，跟風買了一款香皂，讓他用了之後驚艷不已。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多（Costco）商品豐富齊全，價格又實惠，讓許多消費者常去挖寶，一名網友在臉書透露爸爸很喜歡跟風買東西，日前買了一款香皂回家，讓他看了忍不住動怒，沒想到用過之後卻讓原PO態度180度大轉變，還不好意思地說「爸，我錯了」，鄉民們看了也大讚這款香皂真的很好用。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，日前回到家發現多了一款香皂，後來知道是爸爸到好市多時看到別人的推車上都有這款香皂，一時好奇跟風買看看，讓原PO聽了忍不住唸了爸爸幾句，「你很會亂買亂跟風欸，到時候又放到長灰塵然後被塵封起來用不完」。

過了幾天，原PO發現浴室多了一股香味，他看到爸爸買的香皂放在架上，好奇之下拿來洗，結果讓原PO大讚「真的好用好香好乾淨，很去油而且香味不會濃郁到想吐」。他也在臉書上向爸爸道歉，「老爸，你跟風跟對了，我會負責幫忙一起使用」。

眾多網友看了也讚譽有加，「前陣子有特價，結果忘記去買，要買時已是結束的隔一天」、「我買茶樹的，好香顏色又美，已經很多了卻又買，真是皂坑」、「這款在現場聞有高級香水味」、「我是鞋櫃衣櫃洗手台都放一塊，也不用買什麼香氛了」、「今天剛好去也看到了，好好聞，忍不住兩款都買了」。

還有人分享用過的心得，「這個很耐用」、「我有買過，香皂本身很香，但洗完香味沒有沐浴乳這麼重」、「我感覺像花香味+痱子粉味道」、「洗得很乾淨，皮膚乾的人不適合」、「每年特價必買，淡香好用，用肥皂洗澡也比較省水」、「用了你會發現洗肥皂反而容易沖乾淨，而且比較省水」。

好市多

延伸閱讀

妻逛好市多狂點餐 夫笑虧「我在餵豬嗎？」甜蜜對話閃瞎眾人

人妻好市多採買…揹嬰沒法彎身 前排帥男1舉動暖炸上萬網友

護理師到好市多買西瓜做出「驚人1舉動」3萬網友跪了：超強大

好市多挑西瓜2關鍵曝光 人妻一吃超驚艷引網友跪求秘訣

相關新聞

爸跟風買了好市多這東西被兒罵 一用態度大轉變：我錯了

美式賣場好市多（Costco）商品豐富齊全，價格又實惠，讓許多消費者常去挖寶，一名網友在臉書透露爸爸很喜歡跟風買東西，日前買了一款香皂回家，讓他看了忍不住動怒，沒想到用過之後卻讓原PO態度180度大轉變，還不好意思地說「爸，我錯了」，鄉民們看了也大讚這款香皂真的很好用。

超商不敗飲品！他推1橘色飲料 網友認同：超經典

台灣飲品多元，從現做的手搖杯到超商架上琳瑯滿目的罐裝飲品，口味豐富往往令消費者目不暇給。近日一名網友發文詢問「超商的不敗飲品」，貼文引起大票網友留言回覆。

女買烤全雞愣「翅膀飛走了」 內行曝真相眾全怒了

好市多以其物美價廉、高cp值的商品受到國人喜愛，其中烤雞更是眾多商品的經典熱賣款。不過近日一名網友發文爆料，剛買的烤雞回家後打開包裝竟發現「翅膀飛走了」，貼文引起網友熱烈討論。

全聯推1物拯救12道難吃便當配菜…唯獨它 小編認輸：抱歉還是吐

漫畫家葉明軒日前在臉書分享「給外國人的台灣觀光飲食指南」系列中，列出12項《難吃便當配菜》，引發網友熱議。全聯粉專發文促銷咖哩醬，宣稱「什麼菜都能救」，但在挑戰「12項難吃便當配菜」後，仍敗在三色豆手上，哀怨地對大家說「抱歉還是吐」、「三色豆該從這個世界驅逐」。貼文笑翻網友，甚至還吸引到政治人物留言「一定要修法嚴禁」。

秒睡枕頭！他買枕頭讓孩子「一路睡回家」 網笑：最佳代言人

好市多賣場以其物美價廉深受國人喜愛，賣場不定期推出的限定熱賣商品更常常造成搶購。近日一名網友發文分享帶家人去逛好市多意外發現一款「超好用枕頭」，貼文一出引起網友熱烈討論。

最希望哪些停賣的商品復活？ 網友點名這兩家：不能沒有它

隨著時代更迭，有時不少超商、連鎖餐飲店或速食業者都會更新菜單，讓不受市場親賴的商品停賣，以推出更符合消費者口味的商品。昨（17）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己以前很喜歡喝麥當勞的奶昔，但現在都沒賣了，於是他就忍不住詢問廣大網友「大家最希望哪些停賣的商品復活？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。