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女買烤全雞愣「翅膀飛走了」 內行曝真相眾全怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文爆料在好市多購買的烤雞「翅膀飛走了」，貼文引起大票網友回覆。圖／取自Costco 好市多 商品經驗老實說
一名網友發文爆料在好市多購買的烤雞「翅膀飛走了」，貼文引起大票網友回覆。圖／取自Costco 好市多 商品經驗老實說

好市多以其物美價廉、高cp值的商品受到國人喜愛，其中烤雞更是眾多商品中的不敗經典。不過近日一名女網友發文爆料，剛買的烤雞回家後打開包裝竟發現「翅膀飛走了」，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文爆料，她在文中說明剛買烤雞回家，沒想到打開包裝看到驚人景象，從她貼出的照片中看到烤雞缺少雞翅，讓原PO笑說「翅膀飛走了」。

照片曝光後引起熱議，引來許多網友幽默回覆，「不翼而飛！」、「隱翅雞，這有毒」、「見證『畸雞』的時刻」、「翅膀硬了」、「隱形的翅膀～」、「店家也是一番用心，如果翅膀還在，在妳打開的一瞬間它就會飛走了」、「我可以接受沒有雞頭，絕不接受沒有翅膀」。

也有網友指出雞翅應該是品管問題，或是被其他客人「試吃」了，要原PO趕快拿去退貨，「看起來像是被拔走的？」、「一定有人偷吃」、「這樣還是退了吧，吃了怕怕！」、「買烤雞我都會看一下翅膀和腿在不在才拿」、「好市多的管理有問題」、「這樣被打開過，大大妳還敢吃嗎？」。

Costco 好市多

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