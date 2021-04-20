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全聯推1物拯救12道難吃便當配菜…唯獨它 小編認輸：抱歉還是吐

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯小編挑戰咖哩搭配「12道難吃便當配菜」，最後仍敗在「三色豆」上。圖擷自全聯福利中心
全聯小編挑戰咖哩搭配「12道難吃便當配菜」，最後仍敗在「三色豆」上。圖擷自全聯福利中心

漫畫家葉明軒日前在臉書分享「給外國人的台灣觀光飲食指南」系列中，列出12項《難吃便當配菜》，引發網友熱議。全聯粉專發文促銷咖哩醬，宣稱「什麼菜都能救」，但在挑戰「12項難吃便當配菜」後，仍敗在三色豆手上，哀怨地對大家說「抱歉還是吐」、「三色豆該從這個世界驅逐」。貼文笑翻網友，甚至還吸引到政治人物留言「一定要修法嚴禁」。

台灣的便當配菜常引發話題，漫畫家葉明軒還點名12項魔鬼配菜，有螢光咖哩、三色豆、滷海帶蘿蔔、辣筍／桂竹筍、紅燒茄子、毛豆炒豆乾、豆枝／豆棗、紅蘿蔔炒蛋、電話線（海茸）、洋蔥炒蛋、辣菜脯、油菜。全聯粉專發文「給台灣人的拯救便當菜指南」表示，「那些看到就沒食慾的、聞到就想吐的、逼著自己吞下肚的，只要有咖哩醬，就全都沒問題」，還誇口「咖哩什麼菜都能救」。

全聯小編分別PO出12道難吃便當配菜搭配著咖哩醬的圖片，一一寫下心得，「茄子，你也太合理了吧」、「菜脯＝台版福神漬」…，輪到「三色豆」時，全聯小編也認輸，「抱歉還是吐」、「好啦這我真的不行」、「三色豆該從這世界驅逐」。

貼文笑翻眾人，紛紛認同全聯小編，留言「三色豆真的不行…」、「地球上最邪惡的食物」、「三色豆去死就算了，還要拖著咖哩一起死」；對三色豆的批判，連藝人、政界都來留言附合，民眾黨粉專表示「一定要修法嚴禁」。

但三色豆的支持者也不甘示弱，「我超愛三色豆好不好」、「每天都想吃」、「明明三種東西營養價值都很高…，一口吃到滿滿營養不好嗎？」；連台南市長黃偉哲都留言「明明配糖粉就可以…」，讓網友笑回「這回答好台南人」、「市長是嫌大家誤會台南不夠深嗎？」

全聯 便當

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