秒睡枕頭！他買枕頭讓孩子「一路睡回家」 網笑：最佳代言人

好市多賣場以其物美價廉深受國人喜愛，賣場不定期推出的限定熱賣商品更常常造成搶購。近日一名網友發文分享帶家人去逛好市多意外發現一款「超好用枕頭」，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明在採買過程中發現了好物「舒滑天絲抱枕」，「這款抱枕賣得不錯～今天一進場時就看到至少兩三個推車都裝著它」。原PO因前一日也在網購賣場查詢同款抱枕，他發現好市多特價價格甚至比網購便宜200元，而且抱枕尺寸又更大，「更大更便宜又免運費！」

此外，原PO將抱枕放進購物車後，自家小孩逛累了馬上「試用」起來，「果然沒有讓媽媽失望！小孩躺在上面很快就放鬆到斷電睡著，讓爸爸媽媽能好好逛～」，讓他直呼根本最佳代言！文末原PO也感謝暖心店員，「看小孩睡得香甜，很貼心地跟我們說可以連推車一起自動通關，枕頭不用拿起來～」。

貼文引起大票網友留言回覆，「看小孩睡的香，我也買一個來用用看」、「這根本是業配文！」、「一路睡回家！」、「為了小孩可以特地衝一波」、「這應該會行注目禮，然後家長看了各個都去拿一個」、「我家買了3個⋯真的抱起來很舒服⋯」、「能讓孩子在吵雜環境睡著的都是神器」。