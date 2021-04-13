見全聯鮮奶「買1送3」超開心 網曝關鍵原因建議快喝掉

購物附贈品、加量不加價，讓人覺得有省到錢的小確幸，一位網友到知名賣場全聯購物，發現鮮奶竟然有買一送三的好康，有莫名的快樂感，但也好奇為何不是每一家分店都有一樣的優惠，發文提問，知情的網友回應點出一關鍵原因，建議「快喝」。

一位網友在《全聯消費經驗老實說》臉書專頁發文表示，在南投的全聯賣場購物時，發現鮮奶竟然有「買一送三」的優惠，超值的組合，令她感到莫名的快樂，但也好奇，「為什麼全省送的贈品數量不一樣呢？北部很少看到送三瓶的！」

貼文一出，眾多網友表示羨慕，「真的假的買1送3」、「我最多是兩瓶」、「我們這只送2個小布丁」、「羨慕（都遇不到好康的）」。

對於原PO「贈品數量不一」的疑問，有網友猜測其中的原因應是「跟保存期限有關」、「快過期了」、「越接近即期送越多」，而且此類活動「不是全聯店內促銷」、「那是業務自己包的，不然過期自己收回去扣更多」、「之前遇過推銷員為了清庫存還特地加贈5小瓶牛奶，含貼在牛奶上的共8～9瓶，光贈品容量加總都快能抵過一大罐鮮乳了」、「如果不介意日期真的是很優惠」。