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全聯餅乾附超狂贈品！ 婆媽全瘋掉：可愛划算小孩一定愛

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人喜歡趁著閒暇之餘到全聯逛逛。示意圖／聯合報系資料照片
許多人喜歡趁著閒暇之餘到全聯逛逛。示意圖／聯合報系資料照片

全聯賣場時常祭出優惠，讓民眾不得不掏出錢包。近日一款點心推出限定活動，兩盒餅乾加上超萌的Hello Kitty馬克杯只要109元。消息一出，也讓網友直呼「Kitty控必收藏！」

一名女網友近日在臉書社團《全聯消費經驗老實說》貼出照片，可以看到一組兩盒的捲心酥，附上一款超可愛的Hello Kitty馬克杯，期間限定只要109元。杯子分成藍色跟粉紅色，除了Kitty之外，布丁狗蛋黃哥等超Q角色也來串場。萌到不行的款式讓原PO興奮直呼「Kitty控必收藏！」

網友們也留言表示：「小孩一定喜歡」、「早上買了，質感不錯」、「這個很划算耶！」、「真的很便宜，我買了2組」、「我晚上特地去全聯，店員說這可能新的還沒有，好想要啊！實在太可愛了」。

全聯零食限時活動，贈品是超可愛的Hello Kitty杯款。 圖擷自《全聯消費經驗老實說》
全聯零食限時活動，贈品是超可愛的Hello Kitty杯款。 圖擷自《全聯消費經驗老實說》

Hello Kitty 蛋黃哥 布丁狗 全聯

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