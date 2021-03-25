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好市多「超佛價格」販售經典馬丁靴 網超嗨：下班衝一波

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多販售黑色經典馬丁靴。圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多販售黑色經典馬丁靴。圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多販售各式各樣的商品，時不時推出優惠活動。日前有網友發現好市多這次的特價商品超級厲害，竟是經典8孔黑色的馬丁靴，引起網友一陣暴動「買起來」。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提供最新情報，指出好市多引進女款馬丁鞋，正常專櫃要價一雙6000元左右，好市多只賣3399元，將近便宜了一半，且又是經典不敗的黑色霧面8孔款式，讓不少網友看見直喊「實在太佛心」。

貼文曝光引起熱議，網友們紛紛表示「今天下班要衝一波了」、「我有一雙已經穿15年完全沒有要壞掉的痕跡啊，推」、「超推，它很耐穿，搭配上也能甜美搖滾風！7年前歐洲蜜月就這一雙走了10天擋風雪」、「很好看，可是非常重」、「這次女友可以買了，這個賣超快的」。

另外，雖然許多人認為馬丁鞋耐穿又好看，但也有網友表示馬丁鞋偏重且會磨腳，「你們都好強喔！我穿一天就覺得很磨腳，如果沒搭厚毛襪根本無法」、「雖然穿起來很帥氣，但腳都會廢掉」、「穿馬丁要很有耐心跟它相處」。

目前馬丁鞋在好市多汐止店、內湖店、新莊店、新竹店、嘉義店、中壢店、南屯店、南崁店都有單品販售，但實際貨量如何，得去現場察看。

提醒民眾，打折固然便宜，但買東西前先想好自己需不需要較為重要，衝動購物容易讓荷包越來越縮水。

好市多

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